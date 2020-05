Receptes de confinament: Croquetes casolanes de carn d'olla i verdura

Avui us proposem un plat de reaprofitament, destinat a evitar el malbaratament dels productes que fem servir a la cuina, sobretot ara en temps de confinament. El resultat final són unes excel·lents croquetes de carn d'olla casolanes proposades per La cuina d'en Bayé.



Elaboració

Triem bé la carn i la verdura per treure ossos, greixos i altres que no ens interessen. Mentre piquem la carn i la verdura, en una paella sofregim bé la ceba tallada petita, un cop la ceba està ben sofregida, hi afegim la massa de carn i verdura que hem triturat prèviament, remenem i hi afegim una mica de beixamel (poca beixamel, si volem una massa més consistent, o força beixamel, si volem aconseguir una massa més suau). Posem la massa de les croquetes en un bol i ho tapem amb paper film, deixem refredar i ho reservem a la nevera 24 hores per poder treballar millor. Agafem porcions de massa i les passem per farina, ou i pa ratllat. Les podem congelar o bé fregir amb oli ben calent, si les volem menjar al moment.



Ingredients per a 4 persones