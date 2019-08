L'actor Richard Gere porta provisions a l'Open Arms, amb 121 rescatats a bord

El vaixell Open Arms, amb 121 persones rescatades al Mediterrani a bord des de fa vuit dies, ha rebut provisions de menjar i aigua aquest divendres i la visita de l'actor Richard Gere, tal com ha informat l'ONG a través del seu compte de Twitter. Una petita embarcació, amb Richard Gere entre la tripulació, ha assistit l'Open Arms amb vitualles com fruita, verdura i pasta. L'Open Arms recrimina a Europa que no sigui "capaç de donar un port per a aquestes persones en vuit dies". En un altre tuit publicat aquest divendres, per a l'ONG, aquesta actitud d'Europa és de "vergonya", "mentre un grapat de voluntaris es deixen la pell" per cuidar les persones rescatades al mar quan intentaven arribar a Europa i "donar-los esperança". L'Open Arms espera des de la setmana passada un port on desembarcar.





Ser padre no entiende de colores ni fronteras.#RichardGere también lo es. ??#PuertoSeguroYa pic.twitter.com/BIK4u9cbOr — Open Arms (@openarms_fund) August 9, 2019