Una fita en el món de la discapacitat: el repte de l'escalador Iván Germán

Només cal passar una estona amb l'Ivan per adonar-se que és un escalador ple d'energia i de vitalitat. Als 23 anys va patir un greu accident de moto que li va prendre la cama esquerra per sobre del genoll. Per a l’Iván va suposar un cop dur i va necessitar un període per adaptar-se a la seva nova realitat. Amb el suport incondicional dels seus familiars i amics, passat un temps, va trobar noves maneres d'abordar la passió per la muntanya i per l'escalada, activitats que practicava prèviament.

Fes clic al vídeo per veure léntrevista a Iván Germán:

L'escalada m'aporta aire, m'aporta oxigen, m'aporta il·lusió - Iván Germán

La seva determinació l'ha portat a convertir-se en el segon escalador del món amb una sola cama a escalar una via de gran dificultat -Excusòmetre (8b)-. Una fita en la història de la paraescalada, tenint en compte que 8b és un grau que, d’entrada, suposa un repte dur fins i tot per a escaladors que posseeixen les dues cames. I és que, la biomecànica i la tècnica utilitzada en escalada per a una persona amb una sola cama canvia completament.

Ara, la seva mirada està posada en un nou desafiament: assolir el grau de 8c en escalada esportiva, un repte que sens dubte posarà a prova les seves capacitats físiques i mentals. No obstant això, l’Iván té una ment forta i claredat en els seus objectius: li agradaria aconseguir-lo per animar altres persones amb diversitat funcional a sortir de la seva zona de confort i fer gestes similars. Tot i això, també emfatitza la importància de ser conscient i realista sobre els propis límits individuals de cadascú. Perquè si hi ha una cosa que distingeix l’Iván, és que coneix a la perfecció els seus límits i els empeny fins a assolir el màxim resultat.