Maverick Viñales fa història guanyant a Austin

Únic. La gent de Liberty Media, nous propietaris de Dorna Sports, del Mundial de MotoGP, sap perfectament el que han comprat per 4.200 milions de dòlars. Saben que en el campionat de les dues rodes no se sap mai qui guanyarà. "Això és el que més envegen de nosaltres els de la F1: tot és impredictible", comenta el nord-americà Dan Rossomondo, el Director Comercial de MotoGP, que va ser el primer, amb Carmelo Ezpeleta, CEO del Mundial, a felicitar el rosinc Mavarick Viñales, que ahir es va convertir, després d’una carrera prodigiosa, impressionant, determinant, de menys a més, de l’11a plaça a la primera, en el primer pilot de l’era MotoGP a guanyar amb tres marques diferents: Suzuki (Silverstone-2016), Qatar-2017 (Yamaha) i Aprilia (EUA-2024).

Esplèndida carrera

La carrera d’ahir al paradís de la velocitat, al circuit de Les Amèriques, en un calorós Austin, Texas, va ser impressionant, divertidíssima i amb un munt de protagonistes, que van convertir les 20 voltes a un circuit vertiginós, de puja i baixa, de revolts tancats i cecs, de velocitats vertiginoses, en una de les més boniques de l’última dècada. I va guanyar Viñales, com va guanyar dissabte i com sembla disposat a guanyar en les pròximes setmanes. "Estic somiant i d’aquí una estona em posaré a plorar, segur, perquè em sento molt feliç. EUA, Batman i aquest apassionat públic m’han tornat el que buscava de feia molt temps: les ganes de ser el millor, de guanyar, de lluitar per una cosa gran. ¡Ja em toca!", va assenyalar Viñales abans de pujar al podi.

Acosta, portentós

I, al podi dels EUA, MVK va estar acompanyat, al final, després de molts canvis de candidats en la plata i el bronze, d’un noi que està deixant bocabadats tots aquells que van dir que, en efecte, tot just arribar a MotoGP en muntaria una de bna després d’haver guanyat els títols de Moto3 i Moto2 amb una mà. En efecte, Pedro Acosta (GasGas, per no dir KTM) es va convertir ahir, a Austin, el circuit preferit de Marc Márquez, en el pilot més jove de la història a aconseguir dos podis seguits (Portimao i Austin), substituint en el palmarès, no cal dir-ho, al vuit vegades campió del món.

Acosta, que va estar sempre, sempre, sempre, entre els tres primers pilots d’aquesta carrera i, fins i tot, la va arribar a liderar, va fer avançaments increïbles a Márquez i Jorge Martín i, fins i tot, va assetjar fins a la bandera de quadres al mateix Viñales, que va fallar a la sortida, va passar al lloc 11è en la primera volta i, al final, va dominar amb la mateixa autoritat i idèntica determinació que va demostrar, dissabte, en la prova a l’esprint.

Pugna amb ‘Martinator’

Acosta, autèntic protagonista i rei del GP dels EUA, ja va anunciar a l’acabar la prova del dissabte que havia pres nota de com es corre i s’avança en aquest traçat. "Jo he vist com ho fan Marc, Jorge i Maverick i he pres nota. Jo apunto les seves matrícules, repasso, aprenc i, després, executo", va dir sense fer broma. I ahir, en el gran premi de veritat, el Tiburón de Mazarrón no es va guardar res, va arriscar quan devia, molt abans que quan podia, i va sentenciar a Martinator en el revolt 11, precisament on el subcampió el va avançar a ell en la prova a l’esprint.

Maverick Viñales, Bastianini i Acosta van pujar al podi a Austin. / Agències

Márquez anava a guanyar

La tercera carrera de l’any va tornar a ser una demostració de què el bicampió Pecco Bagnaia no ho tindrà gens fàcil per renovar el seu ceptre. I no només per aquest sobtat i ressuscitat Viñales, un autèntic Batman amb ales, sinó perquè Martín continua allà lluitant (ahir se li va ensorrar el pneumàtic posterior), la Bèstia Bastianini, que sent que la seva butaca a l’equip oficial Ducati és massa desitjada per deixar-la perdre, ja està aquí i no diguem aquest únic i portentós Acosta.

I per descomptat Marc Márquez, sí, Marc Márquez, ha tornat a anar al màxim. "He caigut per un problema amb el fre davanter, però que me quiten lo bailao: he acabat caient sent líder, cosa que m’enorgulleix molt, molt". MM93 ja ha aconseguit els comandaments de la seva nova Ducati i, arribat Jerez, d’aquí a quinze dies, pot passar tot. Feia pinta que el xèrif d’Austin faria la sorpresa aconseguint la seva vuitena victòria a Texas, però una fallada tècnica va acabar amb ell a terra, tot i que orgullós del demostrat.

Una cosa va quedar bastant clara: Liberty Media ha pagat una fortuna per un esport, per un negoci, per un espectacle que és el millor del món.