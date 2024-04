La Jonquera i l'Empuriabrava-Castelló treuen l'orgull i el Marca de l'Ham acaba abans amb el líder

La Segona Catalana està quasi vista per sentència pel que fa als equips altempordanesos quan encara resten vuit jornades per acabar. El diumenge passat, la Jonquera, amb la permanència a la butxaca i allunyat de la promoció d'ascens, es va desfer del cuer Tordera (5-4) en un duel boig. Per la seva part, l'Empuriabrava-Castelló, sentenciat en el descens, va treure l'orgull davant el Sant Jaume de Llierca-Olot B (3-2) mentre que el Marca de l'Ham, que també té assumit el descens a Tercera Catalana, va treure els nervis contra el líder, el Juventus de Lloret, en un duel que es va acabar al minut 74 per picabaralla amb 1-3 en contra en el marcador.

Demanen l'hora tot i anar 4-0

Els jonquerencs van anar per feina contra els torderencs ja que al minut 31 el resultat era de 4-0. Tot i que el cuer mai va arribar a igualar el marcador, els nois d'Arnau Liesa van acabar demanant l'hora després de relaxar-se a la segona meitat. Els gols alberencs van ser obra de Bruno Müller (6' i 31') i Eric Calsina (23' i 29'), per partida doble, i del reaparegut Matheus Souza (66').

Pitxitxi Pol al rescat

Els castellonins tenen la salvació insalvable a 14 punts però volen acabar amb el cap ben alt. Contra el filial de l'Olot, els de Gabri Maragall es van quedar els tres punts gràcies a un gol en el darrer instant de Pol Compte. L'ex del Figueres i del Peralada va notar el seu doblet particular (49' i 90') i ja duu 10 gols aquest curs. Sergi Llach havia inaugurat el marcador a l'Aeròdrom (6').

Expulsions i picabaralla al 74'

Els figuerencs, amb la permanència a 12 punts, no van poder fer pessigolles al líder Juventus de Lloret. El duel va quedar sentenciat a la mitja hora, quan els visitants ja guanyaven per 0-3. Abans del descans, Saliou (44') va retallar distàncies pels de Guachi i a la represa van arribar els derbis. Les expulsions del local Andrés i del porter visitant Sergio al minut 74 va generar una picabaralla i amb l'entrada d'alguns seguidors al terreny de joc, i en aquell moment el col·legiat Gou Marly va xiular el final. El partit no es reprendrà i la franquícia del club de la Vecchia Signora guanyarà els tres punts.