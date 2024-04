El Peralada i l’Escala tenen sis partits per promocionar a Segona RFEF

Sis partits per classificar-se per al play-off d’ascens a Segona RFEF. Aquest és el camí que tenen el Peralada i l’Escala per allargar la fase final del campionat i optar a l’ascens a la quarta categoria estatal. Ambdós conjunts tenen les opcions intactes a manca d’un mes i mig per finalitzar la lliga.

El conjunt que entrena Àlex Marsal està disposat a disputar-lo per segon any consecutiu i el darrer triomf al camp de la Pobla de Mafumet (0-1) l’ha alçat al sisè lloc. Els peraladencs estan empatats amb el cinquè, el Prat, el primer equip que disputaria el play-off i amb qui té el goal-average perdut.

Per la seva part, els d’Aday Benítez s’estiren els cabells després de perdre al camp del Badalona (1-0), quart. Els escalencs sabien, en el moment de saltar al camp, que una victòria els faria entrar a la promoció per primer cop aquesta temporada i que un empat els igualaria de punts, amb els mateixos que el Peralada i el Prat. La derrota no és alarmant perquè les places privilegiades estan a només un punt de distància.

Aquest cap de setmana, a casa

L’Escala va marxar amb les mans buides de Badalona i va notar de valent l’absència del seu pitxitxi, Eric Pimentel Pime, que descansava per sanció i que reapareixerà aquest dissabte (17 h) al Nou Miramar davant el Castelldefels, el cuer. L’endemà diumenge (16.30 h) el Peralada rebrà a casa la visita de la FE Grama, onzè.