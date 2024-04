Escalada: un antídot contra l'estrès i l'avorriment

De fet, com menys sàpigues d'escalada, més et sorprendrà el poder de transformació, perquè aquest esport no només pot canviar la teva aparença física, sinó també la teva mentalitat i estil de vida. Actualment vivim en un món accelerat, ple de feines, activitats, responsabilitats... ¿Et sona de res? I és que, de vegades, és fàcil perdre's en aquest ritme frenètic i ple de monotonia que marca la societat moderna.

En la majoria d'ocasions, per trencar amb aquesta roda i mantenir un equilibri a la vida, cal trobar activitats que et diverteixin i motivin, on trobis un espai distès i de desconnexió on puguis evadir-te i ser tu mateix. L'escalada és precisament una d'aquelles aficions que treuen el teu màxim potencial com a persona.

A més, és una pràctica en què t'esforces per superar els teus propis bloquejos i pors més profundes, aquelles que sovint limiten la nostra vida, sense importar el nivell d'habilitat que tinguis: com a resultat, guanyes confiança, autoestima i més capacitat en la presa de decisions. L'escalada no sols enforteix el teu cos, sinó també la teva ment.

La màgia d'escalar

En el que coincideixen la majoria d'escaladors és que l'escalada et permet viure el moment present, deixant enrere les preocupacions i portant-te a un estat de plenitud i plaer. Ja sigui perquè estàs concentrat en els teus moviments, desafiant els teus propis límits o compartint l'experiència amb el teu company d'aventures, l'escalada sempre et transporta a un instant únic i especial.

El 1993, Lynn, va aconseguir una proesa que semblava impossible, coronar en lliure la imponent paret del Capità, a Yosemite, per la ruta The Nose de 900 metres. Per als que no conegueu què és escalar en lliure, vol dir ascendir amb la força i empenta de les mans, sense poder agafar-se a cap dispositiu artificial fixat a la roca. L'únic material emprat en aquest tipus d'escalada es fa servir només amb propòsits de seguretat en cas de caiguda.

Com iniciar-te a l'escalada?

Com has llegit al començament d'aquest article, l'escalada és un esport que pot practicar tothom. Si estàs considerant iniciar-te en l'escalada, d'entrada no importa si estàs en baixa forma, no tens material, tens por o et sents una mica massa gran per començar. Aquestes falses creences podrien estar impedint-te descobrir una afició que pot transformar el teu estil de vida.

En primer lloc, l'escalada és una activitat adaptable a diferents nivells d'habilitat i de condició física; i els rocòdroms són el lloc ideal per iniciar-s’hi, perquè són espais controlats i més accessibles que la roca per als principiants. Són instal·lacions específicament dissenyades per practicar aquest esport i ofereixen una bona varietat de rutes de tots els nivells. A més, ofereixen lloguer de material, perquè et vagis familiaritzant amb l'equip i provis l'escalada abans d'invertir en la teva pròpia equipació.

Un cop al centre d'escalada, pots preguntar a la recepció o a algun tècnic de la instal·lació sobre classes introductòries o grups d'entrenament. A la majoria de rocòdroms compten amb aquest tipus de sessions, on podran ensenyar-te la tècnica bàsica, essencial per progressar de manera eficient en aquest esport. Aspectes com col·locar d'una manera determinada els peus per alliberar la càrrega dels braços, equilibrar la postura o planificar els moviments amb anticipació per conservar l'energia, seran clau per millorar en la teva escalada. D'altra banda, aprendràs les tècniques i les normes de seguretat per evitar possibles inconvenients.

Amb el temps, la pràctica i un bon entrenador que t'ajudi a enfocar-te, podràs avançar en la teva habilitat i confiança en l'escalada indoor (en interiors), preparant-te per explorar el món de l'escalada a l'aire lliure, si així ho vols.

Descobreix un nou món i canvia la història.