La Clínica Santa Creu es converteix en el referent de salut de la Unió Esportiva Figueres

La Unió Esportiva Figueres i la Clínica Santa Creu han signat, aquest divendres, un acord de cooperació que converteix el centre sanitari en el nou referent mèdic i de salut del club esportiu. La firma del document ha tingut lloc a l'Estadi de Vilatenim en presència de directius de les dues entitats. El president de la Unió, Dani Sala, ha recordat que una de les voluntats de la nova junta que encapçala és, precisament, "involucrar el club en el territori, i res millor que fer-ho amb una institució figuerenca de tota la vida, com és la Clínica Santa Creu". Sala ha afegit que el conveni "és molt ampli i no només de patrocini i col·laboració", ja que a partir d'ara, i durant les dues pròximes temporades, la Clínica assistirà als jugadors i les jugadores de la Unió que ho necessitin, al mateix temps que es fa càrrec dels reconeixements mèdics periòdics.

La signatura de l'acord ha tingut lloc a l'Estadi de Vilatenim / Santi Coll

Ramon Puig, gerent de la Santa Creu, centre sanitari que depèn de la Fundació Salut Empordà, ha posat èmfasi en el "caràcter històric" de les dues entitats i ha explicat que la Clínica, que enguany compleix vuitanta anys d'existència, està treballant en la millora dels serveis assistencials i en reforçar el paper de les seves especialitats "entre les quals hi ha aquest de la medicina esportiva". Per aquest motiu, posa en marxa una línia de traumatologia especialitzada en medicina de l'esport i que també està a disposició de tots els clubs i esportistes individuals de la comarca. A l'acte també hi ha assistit el gerent de la Fundació, Sergi Iglésia.