El regatista del Port de la Selva Carlos Manera i la de Roses Aina Gelpí han estat proclamats, aquest dimecres, com els millors navegants de l'any de la vela catalana. Els esportistes del Club Nàutic Port de la Selva i del Grup d'Esports Nàutics de Roses han estat premiats aquest dimecres, dins de la Festa de la Vela Catalana, organitzada per la Federació Catalana de Vela a l'America's Cup Experience de Barcelona, centre de divulgació oficial de la Copa Amèrica de Vela.

L'acte ha guardonat els èxits esportius i socials esportistes, dels clubs i de les escoles de la vela catalana dels anys 2022 i 2023, i també de les administracions i entitats que ho han fet possible.

Carlos Manera, de 25 anys, ha estat distingit per gestes com el subcampionat aconseguit a la Mini Transat 2023 i ser el primer espanyol en guanyar la primera etapa d’aquesta regata. I, Aina Gelpí, de 38 anys, ha estat aclamada per acumular títols de campiona d’Europa i d’Espanya en classe Hansa 303 al 2023. A més, el Club Nàutic l'Escala ha sigut reconegut amb el premi Vela Solidària per la seva destacada implicació social.