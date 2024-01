El passat 26 de desembre, la comarca d'Osona va ser escenari d'una nova edició de la popular cronoescalada Na’dalt al santuari de Bellmunt de Sant Pere de Torelló. Malgrat la tradicional expectació per aquest esdeveniment esportiu i social, aquesta edició va destacar pel gir inesperat que va sorprendre tant a participants com a organitzadors.

Tot començava amb normalitat, amb corredors superant els 3,8 quilòmetres de recorregut i 620 metres de desnivell. No obstant això, l'entrega de premis es va convertir en un moment inusual quan una corredora trans, inscrita com Quima D. tot i estar federada amb un nom i gènere masculins, va reclamar la seva victòria en la categoria femenina, generant perplexitat entre l'organització, segomns ha publicat avui La Vanguardia.

Amb l'absència de normatives clares sobre aquesta situació, els organitzadors van optar per una decisió salomònica per evitar tensions majors davant de l'actitud "agressiva" de la corredora i el seu acompanyant. Es va concedir a Quima D. la victòria provisional en la classificació general, tot i que no va pujar al podi de la categoria femenina sènior. Aquest desenllaç no va evitar alguns abuchs del públic, manifestant desacord amb l'actitud de la protagonista.

A més de l'incòmode episodi, es va destacar que les dues guanyadores, tant Laia Montoya com Quima D., van rebre com a premi, a més del reconeixement, un pernil. La victòria oficial en la categoria femenina sènior de la 12+1 Na’dalt va recaure en Laia Montoya, mentre que Quima D. va ser reconeguda provisionalment, posant fi a una jornada marcada per circumstàncies inesperades.

Amb l'objectiu de prevenir situacions similars en futures edicions, els organitzadors van iniciar contactes amb la Federació d'Entitats Excursionistes de Muntanya (FEEC) per establir una normativa específica. Tot i que aquesta encara està en procés de redacció, es preveu que es basi en la determinació de la categoria segons el sexe indicat en el DNI de cada participant. Malgrat la polèmica, els organitzadors destaquen la seva intenció de respectar tots els col·lectius i asseguren que no volen aprofitar la situació.