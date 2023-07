El poliesportiu municipal Roser Llop, de Figueres, serà l'escenari del Campionat d'Espanya de patinatge artístic lliure del dijous 13 al dissabte 15 de juliol. Hi assistiran prop d'un centenar de participants de la categoria sènior i júnior, tant masculí com femení, procedents de 58 clubs de tot l'Estat espanyol i d'Andorra

L'entrada per assistir-hi tindrà un cost de 6 euros per dia i de 15 euros per l'abonament dels tres dies.

L'esdeveniment, que es podrà seguir en streaming, s'ha presentat aquest dimarts al Roser Llop amb l'assistència de Jordi Masquef, alcalde de Figueres i diputat d'Esports de la Diputació de Girona; Pere Montserrat, regidor d'Esports; Francisco Jansà, vicepresident de la Federación Espanyola de Patinaje i director del Comité Nacional de Patinaje Artístico; Carme García, responsable de l'Àrea Tècnica de jutges del Comité Nacional de Patinaje Artístico, Eduard Casals, president del Comitè Català de Patinatge Artístic i vicepresident de la Federació Catalana de Patinatge, i Jordi Ricart, president del Club Patinatge Artístic Figueres.

Trobareu més informació a la propera edició de L'EMPORDÀ.