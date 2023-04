El futbolista figuerenc Sergi Arranz Pujol ha anunciat aquest dimarts que penjarà les botes al final d'aquesta temporada. El davanter altempordanès està jugant al Sant Andreu, segon classificat de Tercera RFEF que mira la Segona RFEF de reüll, i quan acabi el curs es retirarà. "He decidit deixar el futbol. Aquest any és el meu últim que jugaré a futbol, penjaré les botes quan acabi la temporada", ha explicat el de l'Olivar Gran en un emotiu vídeo on repassa la seva trajectòria.

Fins sempre ♥️⚽️ pic.twitter.com/ZDlnbXVSat — Sergi Arranz (@SergiArranz) 18 de abril de 2023 Arranz té 33 anys i en la seva trajectòria com a futbolista -sense comptar futbol base- hauria anotat un total de 234 gols en 15 temporades diferents, segons dades registrades no oficials. El primer, va ser el 21 de setembre de 2008 amb el Vilamalla, contra l'EF Garrotxa, i l'últim, de moment, es comptabilitza el 26 de febrer de 2023, amb el Sant Andreu, contra el Badalona. Ha vestit la samarreta d'11 clubs diferents, entre les categories Primera Regional, Primera Catalana, Tercera Divisió i Tercera RFEF. L'estiu del 2008 El Pistoler va tancar l'etapa com a jugador de futbol base a la Fundació Esportiva Figueres -també s'havia format a la PU Figueres- i aquell any va començar a trepitjar el futbol amateur, amb el Vilamalla, a Primera Regional. Els 12 gols que va anotar el curs 2008/09 amb l'equip altempordanès li van servir per fitxar pel Figueres, amb qui anotaria 16 dianes a la mateixa categoria que van empènyer a l'equip a ser campió i ascendir a Preferent. Els següents clubs ja van ser Peralada -una temporada i mitja-, Palamós, Montcada, Horta -en dues etapes-, Cerdanyola del Vallès, Martinenc, Terrassa, Olot i Sant Andreu, que el va fitxar l'estiu passat. "Mai m'hauria pensat defensar tots aquests escuts", ha afegit Arranz. La temporada que va marcar més gols va ser la 2012/13 amb el Montcada, un total de 27 que el van fer pitxitxi de Primera Catalana. Els registres com a màxim realitzador li han permès endur-se alguns trofeus dels Amos de l'Àrea que organitza el Setmanari de l'Alt Empordà. Ara, 15 anys després de començar a fer tremolar les defenses rivals, es retira un dels clàssics killers gironins que ha donat el futbol català en l'última dècada. TRAJECTÒRIA SERGI ARRANZ Futbol base: FE Figueres i PU Figueres

2008/09: Vilamalla

Vilamalla 2019/10: Figueres

Figueres 2010/11: Peralada

Peralada 2011/12: Peralada / Palamós

Peralada / Palamós 2012/13: Montcada

Montcada 2013/14: Horta

Horta 2014/15: Cerdanyola

Cerdanyola 2015/16: Martinenc

Martinenc 2016/17: Horta

Horta 2017/18: Horta

Horta 2018/19: Terrassa

Terrassa 2019/20: Terrassa

Terrassa 2020/21: Terrassa

Terrassa 2021/22: Olot

Olot 2022/23: Sant Andreu