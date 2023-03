L’equip Xou Petit del Patinatge Artístic Figueres va aconseguir un meritori cinquè lloc en el Campionat d’Espanya de Grups Xou celebrat el dissabte passat al Palau d’Esports de la Vall d’Hebron, de Barcelona. El conjunt figuerenc es presentava a l’Estatal després d’aconseguir la mateixa cinquena posició en el Campionat de Catalunya i la primera en el Campionat de Girona.

Es tracta d’una «fita històrica», afirma l’entrenador i el coordinador del PA Figueres, Aitor Sacristán. «Mai, el club, s’havia classificat tan amunt en un Campionat d’Espanya. Ens vam quedar a només 4,5 punts del quart classificat, que dona accés al Campionat d’Europa. Estem molt contents pels resultats i ens motiva per encarar nou objectius en un futur». A l’Estatal, hi van participar un total de 22 equips i al podi hi va pujar el CPA Tona, l’AS Cunit i el CP Sant Quirze. El PA Figueres va ser cinquè amb el ball Tears of children.

Ara, torn del júnior, a Alcoi

El club figuerenc tornarà a participar en un Campionat d’Espanya de Grups Xou, en aquest cas amb l’equip júnior, aquest dissabte 1 d’abril a Alcoi (Alacant). El PA Figueres es presentarà a terres alacantines després de quedar segon del Campionat de Catalunya i tercer del Campionat de Girona amb el ball La teva última campanada.