La Diputació de Girona ha acollit, aquest dimarts, la presentació de la 4a Volta a Girona de ciclisme de carretera, una prova que enguany arriba a la quarta edició plenament consolidada i portant a les comarques gironines el millor ciclisme cadet (de catorze a setze anys) i júnior (de setze a divuit anys) de Catalunya. La 4a Volta a Girona de Ciclisme en Carretera - Gran Premi Diputació es durà a terme els dies 29 i 30 d’abril i 1 de maig i Agullana serà un dels tres municipis protagonistes, juntament amb Santa Jaume de Llierca i Ripoll. El fet que aquests municipis estiguin ubicats a tres comarques gironines diferents és un element definidor d’aquest esdeveniment tan arrelat al territori i que vol ser la punta de llança de la promoció del ciclisme gironí.

La presentació ha anat a càrrec de Jordi Masquef, diputat del servei d’Esports de la Diputació de Girona; Josep Jovell, alcalde d’Agullana; Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca; Joan Sabatés, del Club Ciclista Ripoll; Josep Coromines, del Cub Tramuntana Xtrem, i Carles Torrent, director tècnic de la 4a Volta a Girona.

Un any més, Agullana obrirà la competició el proper 29 d’abril, amb un recorregut lineal i circular de 52 km per a la categoria cadet i de 80 km per a la categoria júnior, amb una meta volant al pantà i un premi de muntanya. La prova, organitzada pel Club Tramuntana Xtrem, serà puntuable per a la Copa Catalana i per al rànquing nacional espanyol.

L’endemà, 30 d’abril, serà el torn del recorregut de 43,5 km per a la categoria cadet i de 85 km per a la categoria júnior, amb sortida i arribada a Sant Jaume de Llierca (la Garrotxa), i que passarà per la Cometa, Montagut, Tortellà, Argelaguer i Llierca. La prova, organitzada pel Club Ciclista Olot Infantil, serà també puntuable per a la Copa Catalana.

El tercer i darrer dia, 1 de maig, la competició es concentrarà a Ripoll (el Ripollès), amb un recorregut circular de 39 km per a la categoria cadet i de 80 km per a la categoria júnior, amb un traçat de muntanya que passarà pel coll de Santigosa, a més de mil metres d’altura, i per Vallfogona. La prova, organitzada pel Club Ciclista Ripoll, serà puntuable per al Campionat de Catalunya júnior.

L’organització preveu la participació de més de dos-cents corredors de les diferents categories convocades, tant amateurs com professionals. Durant la presentació, el diputat del servei d’Esports, Jordi Masquef, ha afirmat que «aquestes curses són generadores de marca i posen en valor les nostres comarques», i ha subratllat que «la Diputació de Girona hi col·labora perquè, aportant recursos a aquest tipus de curses, s’aposta també pels municipis i per la seva posada en valor». Finalment, ha posat en relleu que els ajuntaments i els clubs esportius treballen de manera desinteressada perquè aquests esdeveniments siguin una realitat.

Per la seva part, Josep Jovell, alcalde d’Agullana, ha remarcat que els fa molt feliços, com a ajuntament, participar en aquesta iniciativa, i n’ha destacat «l’important caràcter transfronterer; un objectiu que en aquesta edició s’ha assolit amb la participació d’un important equip de la Catalunya del Nord. Es dinamitzen, així, els dos espais fronterers».

D’altra banda, Jordi Cargol, alcalde de Sant Jaume de Llierca, ha fet notar que aquesta és la primera participació del municipi a la prova, fet que els satisfà, bàsicament perquè ajuda a «potenciar el territori i l’agermanament entre comarques, amb l’organització de curses transversals» que, a més «aporten els valors de l’esport a uns joves que estan en unes edats en què és molt important tenir aquests referents».

Finalment, en representació de l’Ajuntament de Ripoll, Joaquim López, director del Centre de Tecnificació Esportiva de Ripoll en la modalitat de ciclisme, ha manifestat «l’especial il·lusió que ens fa organitzar una volta que forma part de tres etapes; una competició que sovint demanen els alumnes que tenim al centre, ja que n’hi ha poques. Una aposta important, que esperem que tingui continuïtat».