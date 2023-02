A Segona Catalana, el cap de setmana passat l’AE Roses descansava i ha vist com el Torroella de Montgrí, ara amb un partit més, li prenia la primera plaça. Els torroellencs s’han situat com a líders provisionals després de superar la Jonquera (1-2), que veu com l’accés al play-off per pujar a Primera Catalana se li complica. Només els tres primers de cada grup gironí disputen la promoció i ara els d’Arnau Liesa són quarts, a sis punts de distància i quan queden cinc partits per disputar.

Tot i avançar-se amb un gol d’Edgar Almendros (52’) després d’aprofitar un rebuig del porter a xut de Sergi Pascual, els alberencs es van deixar remuntar (58’ i 78’). A la Jonquera només li queda un duel contra els rivals directes: el darrer, contra l’AE Roses, el 12 de març. El Begur també està immers en la lluita i va donar un pas endavant amb la victòria clara al camp del Marca de l’Ham (0-5), que davant l’afició va presentar els equips del club i la nova gespa. El Viladamat haurà de remar El duel altempordanès de la jornada entre Viladamat i Empuriabrava-Castelló (2-3) es va decantar pels de Xavi Agustí, que va celebrar el primer triomf com a entrenador de l’equip. Els costaners portaven vuit jornades sense conèixer la victòria i va trencar la ratxa amb gols de Toni Ruedas (28’), Diego Soria (56’) i Alejandro Montoro (58’) -Gerard Verdaguer (43’) i Oriol Guerrero (84’) van marcar pels viladamatencs. Aquesta derrota deixa els de Botxi últims de la primera fase i hauran de remar de valent per salvar la categoria. L’Empuriabrava-Castelló i la Jonquera disputaran el duel comarcal de la propera jornada, aquest dissabte (16 h) al Camp de Futbol Iñaki Fernández.