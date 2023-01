Fa quatre anys que es dedica seriosament a córrer i el 2022 va culminar el seu millor any esportiu amb un segon lloc a la Copa Catalana de curses de muntanya en línia. És Pep Pagès Puigdevall, un vilabertranenc a punt de complir 37 anys capaç d’entrar al top20 de la prestigiosa Olla de Núria (21 km i 1.940 m+) a la mateixa setmana que dedica 12 hores diàries a collir i a vendre la verdura del negoci familiar.

L’Alt Empordà té un grapat de corredors amateurs que pugen als podis, com els germans Miquel i Jose Luis Cruz, Mireia Perpinyà o M. Àngels Carreras, entre molts altres, i Pagès va ser, l’any passat, dels que va esclatar. «Segurament va ser el meu millor any esportiu», explica entre carbasses, albergínies, carbassons, enciams i tomates. Té parada a la plaça del Gra, de Figueres, on hi és present tres cops per setmana per vendre la producció pròpia i de proximitat que obté del seu hort de Vilabertran. També ven alguna peça de fruita.

Compaginar la pagesia amb córrer no és fàcil: «No tinc gaire temps, però intento fer tres sortides a la setmana, barrejant planer i muntanya. Entre setmana faig 10-15 km i el diumenge tirades més llargues i amb més desnivell». Els seus llocs habituals per entrenar són «Cap de Creus, Roses, les Salines, Puig Neulós... i la ruta que he fet més cops és fins al Castell de Verdera, ja que pots anar d’un costat i altre de la vall i té força desnivell». Tot i que el seu poble és planer, «em va bé per agafar ritme i fer sèries», afegeix.

Pagès és un corredor que puja als podis amb un caràcter natural. Per completar el to físic, no s’obsessiona amb la dieta i els dies de cursa esmorza com sempre: «Fruita i una truita a la francesa». Tampoc mira el cronòmetre: «No soc gaire de mirar els temps, cada prova és diferent».

Els inicis a La Mitja de Figueres

Córrer a La Mitja de Figueres, fa sis anys, va ser el punt de partida de tot plegat. «Tenia el cuquet de córrer alguna cursa». A partir d’aquell moment, va compaginar proves amb el futbol -va jugar 26 temporades amb el Vilabertran- fins que el 2018 va penjar les botes. La progressió ha estat clara. Ara, el trailrunner de l’equip RedInk i federat pel Centre Excursionista Maçanetenc, de Maçanet de Cabrenys, explica que a la Copa Catalana «hi vaig anar a participar amb la intenció de gaudir i de veure el nivell, però a poc a poc em vaig trobar al davant i em va anar més bé del que m’esperava», recorda.

Va obtenir el segon lloc absolut després de disputar les sis proves per tot el país i guanyar-ne una, la Trobada Aristot, a l’Alt Urgell. Les cinc restants eren La Cameta Coixa (Ribera d’Ebre), Trencacims (Baix Ebre), Taga (Ripollès) i la Trepitja Garrotxa i Cames de Ferro (Garrotxa), amb distàncies que oscil·laven entre els 20 i 42 km. Però l’any passat va fer més proves, per a la comarca (Tapis i Maçanet de Cabrenys, Sant Llorenç de la Muga, Vilajuïga, Espolla o Figueres) i en d’altres punts com Ripoll, Camprodon, Maià o la Pobla de Lillet.

El març, la Mitja de Barcelona

Aquest 2023, Pagès vol tornar a competir a la Copa Catalana de curses de muntanya, però també té un nou repte: participar en la Mitja Marató de Barcelona, d’asfalt, el proper 19 de març: «No corro gaire sobre asfalt, però la vull fer per provar coses noves. Em va millor la muntanya, sobretot pujar-la». La seva única experiència en una cursa de 42 km va ser la Cames de Ferro al Puigsacalm, a la Vall d’en Bas, per terreny muntanyós, «que vaig acabar com vaig poder», conclou.

Futbolista de l’AE Vilabertran durant 26 temporades

Abans d’endinsar-se en el món de les curses, Pep Pagès va jugar a futbol un total de 27 temporades. Totes, menys una d’impàs al juvenil de la Penya Unionista Figueres, les va cursar al club del seu poble, l’Agrupació Esportiva Vilabertran. Tan en categories inferiors com amateurs, amb qui va jugar fins a Segona Regional i a Tercera Catalana. Actuava com a migcampista i també va formar part de la junta directiva. Actualment, l’AE Vilabertran només disposa d’equips base -alevins i benjamins- i el primer equip es va retirar el 2018, any en què Pagès també va aprofitar per penjar les botes amb 32 anys.