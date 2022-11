El Girona respira i somriu. Ho fa gràcies a una victòria enlluernadora contra l’Athletic que mai va tenir res a fer ahir a Montilivi davant segurament la millor versió de l’equip que s’ha vist fins ara. Un Girona aclaparador que va martiritzar l’Athletic amb ocasions i arribades a dojo per acabar-se imposant, amb paciència, gràcies als gols de David López i Iván Martín. De res va servir la diana de Guruzeta, només per patir un xic i que la victòria, set jornades després, fos encara més celebrada pels més d’onze mil espectadors. Impulsats per l’empat al Bernabéu el Girona ha trobat per fi l’equilibri entre solidesa i atac i, eliminant els regals, ha tornat al camí dels bons resultats. De fet, la ratxa de set jornades sense guanyar s’ha convertit ara en una de tres sense perdre (5 punts de 9). Elx, dimarts (19:00) serà la darrera parada abans de l’aturada pel Mundial on el Girona confia arribar lluny de les posicions de descens. El camí és aquest.

Veient el bon rendiment de l’equip a Madrid amb el 4-4-2 i els laterals reforçats, Míchel va repetir aposta. Valery va repetir aquest cop per la dreta en el lloc del lesionat Couto, mentre que a l’esquerra l’escollit va ser un home més ofensiu com Toni Villa. El repte era gran i alhora engrescador. Envalentits pel partit al Bernabéu, el Girona saltava al camp amb la intenció de trencar la ratxa de set partits sense guanyar i aconseguir un triomf que li permetés respirar, i sobretot, mantenir-se fora del descens. Tocava posar-s’hi i cercar la manera de frenar l’Athletic i imposar el seu ritme. A fe que ho va fer només començar. Els de Míchel van sortir amb sisena des del xiulet inicial i de seguida van sovintejar la porteria d’un Unai Simón que es convertiria en el millor jugador de l’Athletic. Abans del primer minut, Valery ja es plantava sol davant el porter, però un darrer mal control va esvair el perill. Pocs segons després, era Arnau qui entrava per la dreta i centrava perquè Gutiérrez, sol, enviés la pilota als núvols. El domini dels de Míchel era aclaparador davant d’un Athletic que treia aigua com podia. Herrera obriria un recital amb pilota des de la banda dreta que acabaria amb dues accions de perill salvades per Unai Simón, després d’una sotana a Yuri i una bona paret amb Toni Villa. L’extrem murcià també s’afegia a la festa ofensiva blanc-i-vermella i, a banda de sortir-li tot, ho intentava amb un cacau que anar al lateral de la xarxa.

No s’havia arribat ni a la mitja hora i el resultat feia estona que era injust. Els jugadors gironins treien amb una facilitat sorprenent la pilota jugada des del darrere superant la temible primera línia de pressió dels bascos. Calia també no badar en defensa perquè l’Athletic encara no havia ensenyat la poteta. Ho va fer tímidament amb un cop de cap de Williams que va atrapar Gazzaniga. Ernesto Valverde es desesperava des de la banqueta veient com el Girona havia convertit en una joguina el seu equip. Gutiérrez, sol però amb la cama dreta, va tornar a perdonar abans que Simon neutralitzés amb dificultats una rematada d’esperó d’Aleix Garcia.

El recital era absolut del Girona. Tanmateix, la primera part no s’acabaria sense un bon ensurt visitant. Gazzaniga es va estirar de valent per desviar una rematada molt mal intencionada de Raúl García.

El guió no canviaria a la represa. El Girona continua sotmetent l’Athletic a base d’arribades i intents que resoldria bé Unai Simón. Amb el pit va neutralitzar-ne un de Castellanos i, poc després d’una arribada d’Aleix Garcia. Entremig, Nico Williams va fer lluir Gazzaniga en un xut amb l’esquerra. El Girona no s’arronsaria i continuaria cercant obrir la llauna. David López ho provaria enviant una pilota morta dins l’àrea fora per ben poc.

Míchel mouria la banqueta amb Stuani i Riquelme per trobar la tan desitjada efectivitat. El gol arribaria, curiosament a pilota aturada, en una rematada de cap espectacular de David López a una falta centrada per Aleix Garcia. El Girona obria la llauna i, al cap de ben poc s’encararia encara més el partit en un contracop iniciat per David López i finalitzat per Iván Martín. Tot semblava dat i beneït però el Girona és el Girona i sempre hi ha d’haver una dosi de patiment, que arribaria quan Guruzeta va retallar distàncies amb massa temps per endavant (m.78). Tot i això, l’equip va saber defensar-se bé i impedir cap ensurt gros basc. La victòria tornava a Montilivi, que se n’anava, cofoi, a celebrar-ho a la Copa.

FITXA TÈCNICA

GIRONA: Gazzaniga, Arnau Martínez, Santi Bueno, David López, Miguel Gutiérrez (Javi Hernández, min. 84), Oriol Romeu, Aleix Garcia, Yangel Herrera (Terrats, min. 84), Toni Villa (Iván Martín, min. 64), Valery (Riquelme, min. 61) i Castellanos (Stuani, min. 61)

ATHLETIC: Unai Simón, Lekue (De Marcos, min. 54), Yeray, Íñigo Martínez, Yuri (Balenziaga, min. 46), Vesga (Vencedor, min. 54), Sancet (Guruzeta, min. 69), Nico Williams, Raúl García (Zarraga, min. 69), Berenguer i Iñaki Williams.

GOLS: 1-0, David López (min. 66); 2-0, Iván Martín (min. 76); 2-1, Guruzeta (min. 78);

ÀRBITRE: Pizarro Gómez (comitè madrileny). Ha amonestat Oriol Romeu (Girona); Yuri (Athletic)

VAR: Jaime Latre (comitè aragonès)

ESTADI: Montilivi, 11.420 espectadors.