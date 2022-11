Capità per primer cop i al Santiago Bernabéu. El migcampista de l’Escala Valery Fernández va ser un dels protagonistes de l’empat del Girona a l’estadi del Madrid diumenge en un duel que, per l’alt-empordanès, va ser un empat «amb gust de victòria» però que també li deixava la sensació «d’una mica de ràbia» perquè es «podia haver guanyat».

Valery era un dels jugadors que més refets van sortir del vestidor. Titular, amb bons minuts i capità per primera vegada de l’equip, Valery, a més a més, pot dir que mai ha perdut al Bernabéu. Va participar en la victòria del 2019 i diumenge va ser titular en l’empat. No es va guanyar, però per a Valery, més madur que la primera vegada, va ser potser més especial i tot perquè es va estrenar com a capità de l’equip amb només 22 anys (a finals de mes en fa 23). «No és fàcil. Veure aquest estadi i aquests jugadors que van guanyar la Champions pot impressionar inconscientment» recordava. Valery hauria pogut ser encara més protagonista si hagués encertat una rematada de cap a centrada d’Arnau primer i un contra un davant Thibaut Courtois, que no era fora de joc. Tot i que només va ser un punt, l’escalenc considera que n’hi ha perquè l’afició se senti orgullosa de l’equip. «Hem d’estar contents perquè hem sumat un punt i en podien haver estat més. La nostra gent ha d’estar feliç i gaudir amb nosaltres, perquè hi ha equip per competir de sobra contra els grans equips de la categoria», explicava ara dins del Santiago Bernabéu diumenge a la tarda.

Valery també es va referir a les queixes del Madrid pel penal per mans de Marco Asensio que va suposar l’empat del Girona. Les paraules de l’entrenador del Reial Madrid Carlo Ancelotti parlant de penal «inventat» i una piulada del mateix Asensio qüestionant la normativa van encendre l’entorn blanc van ser el punt de sortida que, en les hores posteriors, es van convertir en moltes crítiques des dels mitjans de comunicació de Madrid. En aquest sentit, Valery assegurava que entenia la posició del Madrid, però no la compartia. És més, es rendia a l’evidència. «Si l’àrbitre el va xiular és perquè ho tenia clar. El Madrid té equip per no queixar-se. Juguen a casa i són el millor equip del món», deixava anar.