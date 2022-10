La Piscina Municipal de Roses és la primera instal·lació esportiva de les comarques gironines que obté el Segell de Qualitat atorgat pel Col·legi de Professionals de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya (COPLEFC), amb la modalitat màxima de tres estrelles. Aquesta certificació acredita tant la qualitat dels serveis que es presten en l’actualitat, com la voluntat d’obtenir una millora constant per oferir un servei valuós a la ciutadania. El guardó es recollirà el proper 24 de novembre en un acte que tindrà lloc a Barcelona, on seran presents les primeres instal·lacions, entitats i professionals de Catalunya reconeguts amb el segell.

El Segell de Qualitat d’Instal·lacions Esportives arriba després d’una exhaustiva auditoria duta a terme per la Comissió Avaluadora del COPLEFC i d’haver superat els estrictes estàndards de qualitat valorats. La Piscina Municipal de Roses va iniciar el procés per a l'obtenció del segell el passat mes de desembre i, després del procés d’avaluació, aquest octubre li ha estat concedit amb la modalitat màxima de tres estrelles, en obtenir un resultat del 96% i assolir 13.300 punts dels 13.800 totals. En la valoració s’han tingut en compte aspectes entorn a l’orientació i relació amb les persones usuàries de l’equipament; els objectius, transparència, comunicació i sostenibilitat en el lideratge; la gestió de processos i dades; la participació; l’orientació de l’equipament a la millora i innovacions contínues; les aliances i els beneficis per a la societat.

Per a Verònica Medina, regidora d’Esports de l’Ajuntament de Roses i presidenta de la Piscina Municipal, l’obtenció del Segell de Qualitat tres estrelles significa una feina que reverteix en la ciutadania i una garantia de bon ús del bé públic: "aquest certificat testifica el nivell de qualitat que hem assolit i oferim des de la Piscina de Roses, i aporta als nostres usuaris i usuàries una eina que els permet identificar i garantir l’excel·lència dels nostres serveis, la feina professional, i la protecció de la seva salut i del seu benestar".

Joan Godo, director tècnic de la Piscina, remarca que aquesta fita és fruit "de la feina de tot l’equip humà que forma part de la Piscina Municipal de Roses. La gestió i presa de decisions d’un equipament esportiu d’aquestes característiques ha de ser liderat tècnicament i políticament, però és la feina del dia a dia, la professionalitat i aportació contínua de tot un equip, les que fan possible assolir els objectius fixats i avançar en la línia de millora contínua que tenim marcada i que avui ens ha dut ser reconeguts amb aquest segell d’excel·lència. Un segell que ens ha d’ajudar a la recuperació completa post-COVID i a no abaixar el nivell per defensar dia rere dia aquest reconeixement".

La Piscina Municipal de Roses formarà part així el proper 24 de novembre de les primeres instal·lacions, professionals i entitats que rebran el Segell de Qualitat des que aquest es va posar en marxa el juny de 2021. El lliurament de certificats es durà en terme en la gala de reconeixement públic del COPLEFC Qualitat, que tindrà lloc a l’INEFC de Barcelona.

Oferint salut i esport a Roses i comarca des de l’any 2006

La Piscina Municipal de Roses compta actualment amb 1800 abonats i uns 1500 usuaris (participants cursos i activitats, usuaris de bonus...). Pel que fa a equipaments, disposa de dos vasos d’aigua, un de 25x16,7m de vuit carrers i un altre de poc profund de 16,7x8m, juntament amb dues banyeres d’hidromassatge, sauna, bany de vapor, solàrium natural, sala de fitnes, gym box, spinning i també sala polivalent d’activitats.

L’ampliació i millora de serveis ha estat progressiva i constant al llarg dels seus setze anys d’història, incorporant des dels més actuals de caràcter virtual (app Entrena’t, sessions virtuals PMR), bicicletes a l’aigua (poolbiking), innovacions en el tractament de l’aigua, pàdel i tenis en col·laboració amb el club local, com, pel que fa al factor humà, un equip de professionals integrat per entrenadors i assessors esportius perfectament acreditats, ja sigui perquè estan inscrits al ROPEC o bé en ser col·legiats del COPLEFC, com correspon per disposar del Segell de Qualitat.