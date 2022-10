La regata itinerant de creuer de la Costa Brava nord XXI Interclubs Empordà ha finalitzat aquest diumenge reunint fins a una trentena de tripulacions en les seves tres fases disputades al Club Vela Golfus, al GEN Roses, al Club Nàutic Estartit i a l'Escala.

Ha estat, segons els organitzadors, "un èxit en quant a participació, però també a l'aigua", i és que durant els tres caps de setmana, les condicions meteorològiques han permès navegar cada dia. A l'Escala la flota completava dues mànigues més, el dissabte amb un vent que malgrat trigar en establir-se va acabar oferint uns 6 - 8 nusos d'intensitat malgrat que més de la meitat de la flota va acabar la prova amb únicament 2-3. En aquesta ocasió, s'hi unien els navegants de la secció de creuer del club escalenc, pel que fins a una quarantena d'embarcacions omplien el litoral del municipi de veles.

Novament, el vent tornava a retardar la sortida i va obligar a canviar el recorregut en dues ocasions el diumenge. Tot i així, s'aconseguia completar la prova prevista amb una brisa suau que va augmentar fins als 10 nusos cap al final.

Amb sis recorreguts puntuables completats, la XXI Interclubs Empordà ja té guanyadors, tot i que les classificacions han quedat molt ajustades. A la categoria RI Loch Lomond (Jeanneau Sun Fast 36 FE) de Jordi Iglesias del Club Vela Golfus s'ha proclamat vencedor empatat a 15 punts amb el segon, el seu company de club Windshear (J105) de Hans Mulder.

Entre la flota ORC la victòria ha estat per al Nauticescala 3, el J70 del Club Nàutic l'Escala patronejat per Marc Verdaguer, que s'ha imposat amb quatre primers parcials i sis punts. Han completat el podi L'Oreig (Archambault A-35) de Martí Gelabert del Club Nàutic Port d'Aro i Atxassu (J80) de Jordi Batlle del GEN Roses. El quart classificat ha estat Siete (J88) de George Ball del Club Nàutic Estartit.

Amb 11 punts i després de vèncer tres de les proves disputades, Jocker in the Pack (Cork 1720) de Cristian Baille del CV Golfus s'ha imposat entre els Rally. El segueixen, empatats per 14 punts el francès Heyoka (Jeanneau Sun Fast 36) de Jean-Claude Margail i Lake Placid (Muscadet) de Yannick Tarrés del CN L'Escala. El quart i el cinquè han estat els francesos Maupiti (Grand Surprise) de Gilles Garrigue i Pitalugue (Suspens) de Christophe Cottin.

L'acte d'entrega de trofeus tenia lloc al restaurant & gastrobar Bol Roig del Club Nàutic l'Escala i comptava amb les intervencions del delegat esportiu del CN L'Escala Pere Sala, el president del GEN Roses i vicepresident de la Federació Catalana de Vela Josep Maria Isern i Cristian Baille, president del CV Golfus.

Durant la cerimònia també es van premiar el primer classificat Vintage, amb any de botadura anterior o igual a 1997, que ha estat el Manu Tercer (Bénéteau First 35) de Lluís Casademont del Club Nàutic Costa Brava - Vela Palamós, i la primera tripulació A Dos, que ha estat el Poma (Bénéteau First 31.7) de Pere Sala.

La placa al club millor classificat ha estat per al Club Nàutic Port d'Aro, mentre que el Club Nàutic l'Escala s’enduia el premi al club amb més participació. Finalment, es reconeixia al francès Camidule (Suspens 84) de Pierrick Maniaudex amb el guardó al mèrit esportiu per ser l'equip que procedent de més lluny.

Un altre dels aspectes destacats del programa social de la darrera fase celebrada al Club Nàutic l'Escala era el sorteig, dissabte, del Premi Jotun Varador l’Escala, consistent en un 50% de descompte en la contractació del Pack Manteniment Exprés a Varador l’Escala, que inclou: Pintura Jotun Marenostrum, servei de grua, apuntalament i estada de 5 dies. El guanyador va ser el francès Chamanj (J111) de Jean Sannac.

La regata Interclubs Empordà és una iniciativa del GEN Roses, el Club Vela Golfus, el Club Nàutic l’Escala i el Club Nàutic Estartit. La seva XXI edició és una realitat gràcies al patrocini de Nautasystems i rep la col·laboració, a més, de CJB Veleros, Jotun, Varador l’Escala, Helly Hansen, la Federació Catalana de Vela, Marina Empuriabrava i Port de Roses.