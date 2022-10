L’espectacle ha trigat una hora a arribar, però la pluja finalment ha deixat celebrar el Gran Premi de Tailàndia, això sí, en moll.

Ja a la sortida, les posicions s’han barallat immediatament, amb Quartararo que, després d’un ensurt, passant per sobre d’un piano molt moll, ha baixat fins a la dissetena posició, on ha acabat el gran premi. Això ha jugat a favor de Bagnaia de cara al mundial, i que, després del tercer lloc d’aquesta cursa, ja només li queden dos punts per atrapar al francès.

Bezzecchi mantenia, però, la primera posició en la sortida, després de la Pole del dissabte, amb Miller i Oliveira ben a prop. També Marc Márquez feia una bona sortida, tancant el Top 5, i protagonitzant una batalla amb Luca Marini que ha durat unes quantes voltes. El petit dels Rossi havia consolidat ja l’avançament sobre les Ducati del Pramac, i feia el mateix sobre el pilot de Cervera, però ha caigut a la volta 5. És la primera cursa de Moto GP que el pilot italià no aconsegueix acabar.

A part de Quartararo, Viñales també ha tingut una mala sortida, fins a quedar en última posició. Però el de Roses ha remuntat durant tota la cursa, fins al setè lloc, després de molts avançaments efectius i precisos, i sense cometre més errades.

El seu company d’equip era a la desena posició, però una long lap penalty a causa d’un incident amb Binder l’ha fet anar cap enrere fins a quedar darrere del seu company d’equip. No obstant això, en la lluita amb el sud-africà, Espargaró ha perdut un dels components aerodinàmics de la seva Aprilia, i no ha pogut seguir-li el ritme. Finalment, ha acabat en l’onzè lloc, tot i que ha retallat punts en el mundial, i ara és a 20 del líder.

Al capdavant, arribava una sanció d’una posició per Bezzecchi, que perdia el lideratge després de deixar passar a Miller, que feia poc que havia avançat al seu company d’equip. A partir d’aquí, el pilot del Mooney VR46 Racing Team ha davallat en la classificació fins a P16.

Poca estona després, a la volta 6, Oliveira ha arribat a la segona posició, desenganxant-se de Màrquez. A partir d’aquí, ha aconseguit atrapar a l’australià, i, durant la resta de la cursa, s’han disputat la victòria en unes condicions de pista molt delicades, amb un carril sec que s’anava dibuixant entre corbes encara molt molles, i amb l’amenaça del desgast del pneumàtic en una pista cada vegada més seca. El portuguès finalment ha passat al capdavant, guanyant molt en les frenades, i, tot i la tracció de la Ducati a la sortida de les corbes, ha aconseguit mantenir la KTM a la victòria. En aquestes condicions tan extremes i difícils, s’ha produït una nova caiguda, de Remy Gardner, a la volta 12.

A part del portuguès i l’australià, Zarco també ha destacat entre els altres pilots. Encadenant volta ràpida rere volta ràpida, arribant a marcar un temps de 1.38.9, un segon i dues dècimes més ràpid que el cap de la cursa. Ha aprofitat una maniobra de Márquez sobre Bagnaia per avançar el pilot d’Honda, que s’ha hagut d’obrir, sense consolidar l’avançament sobre ‘Pecco’, i perdent una posició contra el francès, que s’ha interposat al mig. Ha estat llavors quan Zarco ha baixat el ritme, i ha protegit a l’italià, tal com ha confirmat després de la cursa. El francès ha explicat a la premsa, que preferia ajudar a ‘Pecco’ i a Ducati en la lluita pel títol en la qual, ell mateix ha interpretat com un moment clau per a la fàbrica en el mundial de pilots. Ha negat, però, l’existència de normes d’equip, més enllà d’evitar les lluites amb els contendents pel títol, en el cas de possible victòria.

Amb el resultat del podi, Miller ha entrat a la lluita del campionat, a un sol punt del quart, Bastianini, que ha acabat la cursa en sisena posició, per davant de Viñales, Àlex Márquez , Jorge Martín i Binder.

Fora ja, del Top 10, Aleix Espargaró, Morbidelli, Rins, Pol Espargaró i Raúl Fernández. Més enrere, Bezzecchi i Quartararo, seguits per Di Giannantonio que no ha aconseguit avançar l’encara líder del mundial. El grup dels substituts, amb Crutchlow en la vacant de Dovizioso, el recentment tornat Petrucci, al lloc de Mir, per davant de Darryn Binder, i Nagashima, que tancava la classificació.

Ara les mirades estan posades en Miller que juga a casa en la propera cursa, al Gran Premi d’Austràlia, que encararà una setmana després de consolidar el seu matrimoni amb la seva parella. Per altra banda, també a Ducati, l’atenció continua posada en les ordres d’equip, després de les declaracions de Zarco, ja que la fàbrica italiana ara té tres pilots contendents pel mundial, Bagnaia, Bastianini i Miller. A més, el francès està sota pressió, ja que el vigent campió és el seu compatriota, i ja han arribat missatges a la premsa francesa, segons confirmava DAZN, en contra de Zarco. Però no només això, sinó que la lluita pel mundial encara està més ajustada, perquè les Aprillia també es mantenen en la lluita, amb Aleix recuperant terreny, i Viñales, que consolida la desena posició al mundial i a la persecució de Martín.