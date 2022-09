L'italià Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22) ha sumat aquest dissabte la seva cinquena "pole position" de la temporada en convertir-se el més ràpid en la classificació oficial per al Gran Premi de Motorland Aragó de MotoGP, que no disputarà el mallorquí Joan Mir (Suzuki GSX RR), com tampoc viatjarà la setmana vinent al Japó. El gironí Viñales queda en setzena posició després d'una caiguda.

Bagnaia ha marcat un millor temps d'1.46.069, que a més s'ha convertit en rècord absolut del circuit, en rebaixar el registre que ell mateix va establir el 2021, 1.46.322. La lesió de Mir Mir ha sigut notícia abans de començar la classificació oficial, que hauria hagut de disputar des de la dinovena posició, però el campió del món de MotoGP de 2020 ha decidit abaixar-se de la moto i no disputar ni la carrera d'Aragó ni la del pròxim cap de setmana al Japó, condicionat per les molèsties en el seu turmell dret. Mir va aconseguir passar el control mèdic dijous passat i tot apuntava al fet que encara amb algunes molèsties podria disputar el seu primer gran premi després de lesionar-se a Àustria, però la realitat ha sigut ben diferent i les molèsties del pilot de Palma han augmentat, motiu pel qual ha decidit no competir. El pilot de Suzuki ha explicat que més que pel dolor, el més molest és la sensibilitat que hi té, que no li permet sentir-se còmode. La primera classificació ha sigut una de les més interessants de la temporada, amb protagonistes com Marc Márquez (Repsol Profunda RC 213 V) o Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP). Aquest últim, tercer en la classificació provisional del mundial, que s'ha vist involucrat en un petit incident que ha acabat sent investigat per Direcció de Carrera. Concretament, ha tallat en una de les seves voltes perquè no s'enganxés" Márquez, quan per darrere d'ells venia l'italià Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP21). El company d'equip d'Aleix Espargaró, el gironí Maverick Viñales, no ha estat massa afortunat en aquesta primera classificació, en la qual quan es trobava en la sisena posició ha patit una caiguda que li ha impedit el seu millor temps personal i l'obligarà a sortir des de la sisena línia de la formació. Concretament, sortirà setzè. Pol Espargaró, company de Márquez a l'equip Repsol Honda, tampoc ha pogut millorar la seva situació i una nova caiguda, la catorzena de la temporada, l'ha relegat a la vuitena posició de la segona classificació, que és l'última plaça de la sisena línia de la formació de sortida. Ficats de ple en la segona classificació, l'italià Enea Bastianini ha sigut el primer a marcar les referències en rodar en 1.46.580, gairebé mig segon més ràpid que el seu compatriota "Pecco" Bagnaia, qui a la tercera volta ja ha donat el primer avís del que podria ser en rodar en parcials de rècord fins a l'últim parcial, en el qual ha fallat i s'ha quedat a 53 mil·lèsimes del temps del primer. En tant, Fabio Quartararo anava per darrere igual, a ritme de rècord, però en arribar a la llarga recta posterior, totes les seves possibilitats s'esvaïen enfront del potencial i gran velocitat de les Ducati. La segona i última sortida a pista de tots els pilots a la recerca de la millor volta ràpida, ha posat en alerta tots els equips, amb nombrosos pilots en parcials de tornada ràpida, si bé al final primer Aleix Espargaró, que ha ascendit des de l'onzena posició a la segona, amb deu mil·lèsimes perdudes enfront del registre de Bastianini, i després els pilots de Ducati han començat la seva particular exhibició, amb Bagnaia primer i amb nou rècord absolut del traçat 1.46.069, que batia el seu propi rècord d'1.46.322. Ningú ha pogut amb el rècord de Bagnaia, que s'ha fet amb la seva cinquena "pole position" de la temporada, que no aconseguia des de la carrera del TT Assen, per davant del seu company d'equip Jack Milller i de Enea Bastianini.´ Aleix Espargaró s'ha hagut de conformar amb la quarta plaça, segona línia de la formació de sortida, al costat dels francesos Johann Zarco i Fabio Quartararo, amb Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP22) i Alex Rins (Suzuki GSX RR), al costat de l'italià Marco Bezzecchi (Ducati Desmosedici GP22) en la tercera i en la quarta el sud-africà Brad Binder (KTM RC 16), el portuguès Miguel Oliveira (KTM RC 16) i el japonès Takaaki Nakagami (Profunda RC 213 V).