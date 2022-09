El Club Atletisme Figueres (CAF) arriba a la nova temporada celebrant el quart de segle d’existència com a entitat individual després d’haver-se escindit del Club Natació Figueres. Presidit per Romà Brusés des de 2017, el CAF té a hores d’ara més de cent atletes i és el referent de l’atletisme a l’Alt Empordà. La seva pedra a la sabata dels darrers anys han estat les condicions precàries de l’estadi Albert Gurt. «Sempre hem tingut clar que som un club de base i que és allà on més hem de treballar. Tenim molt per créixer», diu la vicepresidenta Lis Majó.