El primer equip del CB Adepaf de Figueres va començar els entrenaments la setmana passada al pavelló de Castelló d’Empúries.

L’equip dirigit per Cristian «Toti» Ruiz ha incorporat a l’exjugador i entrenador de la casa, Tete Quirante, amb molta experiència a les pistes de bàsquet i a les banquetes. Aquest any farà les funcions d’entrenador ajudant. Els blaus, que aquest any jugaran a Primera Catalana van començar els entrenaments per preparar una temporada en una categoria complicada. L’equip del CB Adepaf està format per Ignasi Quintana, Juan Varas -nou fitxatge-, Guillem Díaz, Kingsley Chinaza i Guillem Cuadrado. A falta de concretar alguna incorporació més, els júniors Marc Darnés, Ruben Gala, David Jiménez, Pep Mesas entren amb dinàmica del 1r equip que el proper dissabte a les set de la tarda jugaran un amistós contra l’Escala a Llançà.