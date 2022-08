El passat 1 d'agost, el FC Barcelona va anunciar la venda del 25% de Barça Studios a la plataforma Socios.com per 100 milions d'euros. La venda d'aquesta participació era per sempre (Laporta va afirmar sense donar més detalls del fet que es podria recuperar) i s'incorporava el negoci del metavers NFT (Non-Fungible Tokens) i els tokens. Dotze dies més tard, el club també va comunicar que l'empresari Jaume Roures, a través de la seva societat Orpheus Media, havia adquirit el 24,5% de Barça Studios per uns altres 100 milions d'euros. En total, el 49,50% de la divisió audiovisual del club ha reportat 200 milions d'euros. Per tant, Barça Studios, com a mínim, s'ha valorat en 400 milions d'euros. Sens dubte, una gran herència.

Naixement La gènesi de Barça Studios va néixer el 2011, quan el president del club era Sandro Rosell, el figuerenc Dídac Lee n'era el directiu responsable de la incipient àrea digital, i Manel Arroyo com el gran expert en el negoci audiovisual. Barça TV ja existia, però no hi havia una visió massa més ambiciosa: "Volíem que el Barça fos una marca global, mundial, i apropar-nos als nostres milions de seguidors a través de noves eines que estaven apareixent a les xarxes socials", explica Dídac Lee. Amb el pas dels anys, el club va passar a ser un gran productor de continguts propis (rodes de premsa, entrevistes, reportatges...) "i va ser a causa d'un documental anomenat 'Els homes de Lucho' quan Bartomeu va tenir la idea de crear una unitat de negoci independent de Barça TV", explica Dídac Lee. La persona escollida per liderar aquesta transformació va ser Paco Latorre, director de Barça TV: "El primer objectiu era ordenar i agrupar els continguts amb una premissa: creació, producció i distribució. Tot això sota un mateix sostre", narra Latorre. A l'estiu de 2018, després d'una inversió de tres milions d'euros, va néixer el Barça Studios. Va deixar el Camp Nou per anar a Sant Just Desvern. Ja era un actiu latent. Un cop tancada la primera fase, calia posar-ne en marxa la segona, que era sortir al mercat. En aquest punt, l'àrea Marca del Barça hi va tenir un gran protagonisme, sota la responsabilitat de l'executiu Guillem Graell i tot el seu equip: "Havíem de monetitzar i optimitzar Barça Studios amb formats llargs de qualitat i continguts prèmium, com pel·lícules, sèries, o fins i tot dibuixos animats", diu Graell. La pel·lícula 'Matchday' va ser un èxit absolut. Amb una inversió de 2,5 milions d'euros, es va produir un retorn de 6,5 milions. 'El despertar' i 'Tito 100%' van ser altres produccions d'èxit. Avui, ni Paco Latorre ni Guillem Graell són ja al club. Abans de la seva sortida hi havia un pla de negoci a deu anys vista, que preveia uns ingressos per Barça Studios de 341 milions d'euros per la temporada 2027-28. Això és el que es va presentar als potencials inversos estratègics, molts d'ells dels Estats Units.