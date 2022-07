L’equip femení del Rugbi Club Alt Empordà ha augmentat la plantilla de forma exponencial. Les noies que formen l’equip s’han implicat molt amb el club i són tot un exemple a seguir. «Que aquestes noies practiquin l’esport amb el bon ambient que es respira és un èxit. Des de l’Ajuntament de Castelló volem donar vida a la platja d’Empuriabrava i fomentar l’esport, activitats com aquest torneig són genials per al poble», ha dit David Garre.

La Federació Catalana de Rugbi organitza des de fa uns quants anys el torneig de Rugbi Platja. Al llarg d’aquests primers anys hi ha hagut fins a set seus diferents i aquesta edició ha sigut el torn del Rugbi Club de l’Alt Empordà. Els partits es van celebrar el passat dissabte a la platja d’Empuriabrava on es va viure un molt bon ambient i una competició de gran intensitat.

La competició jugada a la platja d’Empuriabrava sota un sol de justícia va ser molt exitosa. Gairebé es van inscriure 170 participants que van competir amb els següents equips: En masculí hi havia el club organitzador, el RCAE, el CEU, el Mataró, el GEIEG 4 Rius, els Senglars de Torroella, Les sobres, el Recreativo de Juerga, CNPN, i el Horny Jai.

El torneig també va comptar amb un gran nombre d’equips femenins com les Valkiryas, nom de l’equip femení del RCAE, lesPussyfiles, Les Tintoreres, el Recreativo de Juerga i Horny Jail i CNPN.

Els partits del torneig estaven organitzats per tal que es jugués amb molta intensitat, el temps de joc es repartia en dues parts de set minuts i es podien fer canvis infinits. «Aquests partits de rugbi platja estan pensats per ser molt entretinguts, a més a més és una bona manera d’iniciar-se en aquest esport, el terreny de joc acompanya i permet que els cops que reps siguin més lleus», ens explicava Lluís Losantos, president de l’entitat altempordanesa. Aquests partits es jugaven amb 7 jugadors al camp i cada equip comptava amb molts suplents per poder fer les rotacions amb agilitat.

El president Losantos ocupa el seu lloc al club des de fa poc més d’un any i està molt content amb la massa social que acompanya l’entitat esportiva. Per organitzar un torneig com aquest cal tenir molta gent involucrada. «Teníem tres camps de joc on es disputaven partits simultanis, van més de quaranta partits al llarg del dissabte. També oferíem servei de bar per a tots els visitants i els espectadors, per fer això es necessita tenir molta gent implicada, la seva feina ha estat immillorable» declarava en Lluís Losantos, president del club.

El club té moltes ganes de continuar prosperant i tenen molta empenta per proposar noves activitats. «Ens vam reunir amb el club ara fa un temps i és impressionant les ganes que tenen de fer coses, hi dediquen molt temps lliure i molts esforços, això fomenta l’esport i la vida saludable, ajudant molt al poble comentava David Garre, regidor d’esports de la vila.

El primer equip de la comarca

El club es va fundar l’any 2014 i va ser dels primers a promoure aquest esport a la comarca de l’Alt Empordà. L’actual president, en Lluís Losantos destaca la gran implicació de la massa social del club. L’anterior president, en Josep Maria Compte havia estat molt vinculat al rugbi, amb experiència com a jugador amb l’USAP de Perpinyà i fa molts anys havia fundat el RAF a Figueres. La intenció de l’actual junta esportiva és continuar creixent. «Volem seguir l’estela del que s’havia fet fins el moment» explicava el president Losantos.