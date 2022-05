El Bàsquet Vilafant va celebrar el passat diumenge la tradicional trobada d’escoletes del mes de maig posant així, gairebé, punt i final a la temporada. Dissabte el sènior i el sub21 femenins van disputar els seus últims partits de la temporada.

Les noies entrenades per Xavi Tejeda i Jordi Mallorquí van perdre per un ajustat 56-67 contra la Vall d’en Bas en un partit jugat de tu a tu que es va decidir per l’encert en els moments clau. Les noies de la Garrotxa, un equip molt sòlid que ha desplegat un molt bon joc al llarg de tota la temporada disputarà el campionat de Catalunya com a representant de la província de Girona.

El president de l’entitat vilafantenca, Jordi Mallorquí, es mostra satisfet amb la situació actual del club: «Estem molt contents, ens fa molta il·lusió anar complint anys d’aquesta manera. El club ha crescut exponencialment. Si fa dinou anys, quan vam entrar a la junta, ens haguessin dit que arribaríem aquí no ens ho hauríem cregut. Teníem clar el camí que volíem seguir i estem satisfets d’on hem arribat».

Des de la junta són ambiciosos, però toquen de peus a terra. «Ens agradaria jugar a categories més altes, però això ens ho hem de guanyar a la pista. No creiem en el fet de fitxar jugadors i jugadores de fora perquè no estem geogràficament ben situats per fer-ho i tampoc ens sembla el més adient. Els nostres equips més grans estan formats per estudiants que normalment només poden entrenar junts un o dos dies a la setmana, així és tot més complicat però en som conscients», comenta Mallorquí sobre la situació de l’entitat esportiva.