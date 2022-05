Després de certificar el descens del primer de la Unió Esportiva Figueres a Primera Catalana, ahir al camp de la UE Sant Andreu, el president Narcís Bardalet ha valorat la situació pels mitjans del club: “Primer de tot, demanem disculpes, amb total sinceritat, als nostres socis i aficionats. Estem molt tocats, ha estat un cop duríssim. Ni l’afició, ni l’equip tècnic, ni els jugadors es mereixien aquest resultat. Ara és el moment de fer autocrítica, assumir els errors, reestructurar el club, adaptar-nos a la nova realitat, i ressorgir més forts i sòlids.”

Bardalet subratlla que “estem molt dolguts per aquest descens, reconeixem que no s’ha complert l’objectiu. Ha estat una temporada molt complicada en tots els sentits, sobretot per les lesions, entre 5 i 11 baixes cada jornada des del novembre, que ens han condicionat molt. I hem hagut de recórrer fins a 10 juvenils durant tot l’any, els quals agraïm la seva implicació. A Vilatenim no hem tingut el rendiment esportiu esperat, i ens ha passat factura. Però avui no valen les excuses, ni explicar les adversitats amb les que hem hagut de batallar, simplement vull fer saber a tots els unionistes que sentim profundament aquesta trista situació.”

“Som un club històric, amb més de 100 anys de vida, i ens hem aixecat de totes les patacades, com la que ens va portar a refundar-nos des de baix de tot el 2007"

Escollit com a president de la Unió el 2019, afirma que “no ens precipitarem a prendre decisions, el que tenim clar és que no cal cremar-ho tot, el club està fent coses molt bé, i no hem de deixar que el mal resultat del primer equip faci ombra a tota la resta. Els socis saben que m’agrada escoltar a tothom i acceptaré crítiques, suggerències, propostes i consells de tothom qui estimi el club.”

Bardalet conclou que “som un club històric, amb més de 100 anys de vida, i ens hem aixecat de totes les patacades, com la que ens va portar a refundar-nos des de baix de tot el 2007. Com a màxim responsable de la junta directiva que represento, us puc assegurar que ens deixarem la vida per retornar el club a la Tercera RFEF”.

Moisés Hurtado, entrenador del Figueres, va manifestar ahir després del partit contra el Sant Andreu que “demanem perdó a l’afició, hem fet tot el que estava a les nostres mans. Hem d’analitzar què ha passat, ha estat una temporada molt complicada, sobretot a Vilatenim, el tema de les lesions… Avui (diumenge) no hem tingut opció davant un rival que estava molt en forma. Ens hem jugat la vida amb baixes i amb juvenils que venien de jugar 90 minuts”.