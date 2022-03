La ronda catalana travessa aquest dimarts la frontera per endinsar-se als territoris francesos de la Catalunya Nord. L’arribada a Perpinyà haurà de ser previsiblement la gran etapa per als velocistes apuntats a la prova amb l’ànim que el vencedor surti d’un esprint massiu. Els favorits miraran d’estalviar forces anant a roda i pensant en el Pirineu.

El vent pot deixar la seva marca durant l’etapa, els quilòmetres finals de la qual seran televisats a través de Teledeporte, Esport3 i Eurosport, com passarà durant tota la setmana. S’ofereixen en directe els últims 60 quilòmetres aproximadament de l’etapa, cosa que suposa pràcticament dues hores de ciclisme en directe. La Volta a Catalunya forma part del World Tour, on s’agrupen les principals proves, tant de tres setmanes com d’una, i les millors clàssiques d’un dia del calendari internacional de ciclisme.