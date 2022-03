L'edició 101 de la Volta Ciclista a Catalunya s'ha posat en marxa aquest dilluns 21 de març a Sant Feliu de Guíxols, un any més amb una participació de grans estrelles del ciclisme mundial que lluitaran per les carreteres catalanes en set etapes variades fins al final al pròxim diumenge 27 de març a Barcelona. La carrera catalana presenta nous atractius en el recorregut, amb retorns històrics i seus inèdites.

Després del seu històric triplet de la passada edició, INEOS Grenadiers tornarà a ser un equip de referència, que estarà encapçalat per Richie Port, que ja sap el que és guanyar una Volta a Catalunya i que va pujar al podi l'any passat, acompanyat pel vigent campió olímpic Richard Carapaz, entre altres.

Un altre dels grans atractius serà la participació del triple vencedor de la Volta Alejandro Valverde (Movistar Team) l'any de la seva retirada. També serà present altre vencedor de la carrera catalana Nairo Quintana (Team Arkéa Samsic), nom destacat d'una llarga llista de favorits amb noms com Simon Yates (Team BikeExchange-Jayco), protagonistes recents de les grans tornades com Jack Haig (Bahrain-Merida), Joao Almeida (UAE Team Emirates), Ben O’Connor (Ag2r La Mondiale), Michael Storer (Groupama-FDJ), Michael Woods (Israel-Premier Tech), tot un vencedor del Giro d'Itàlia com Tom Dumoulin (Jumbo-Visma) i caçadors d'etapa com Thomas De Gendt (Lotto-Soudal), Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) o Michael Matthews (Team BikeExchange-Jayco).

La Volta a Catalunya 2022 ha viscut el seu inici amb una etapa de 172,2 quilòmetres amb sortida i arribada a Sant Feliu de Guíxols amb un recorregut trencacames pel massís de les Gavarres que promet emoció des del primer dia, mantenint la tònica dels últims anys. El seu tram final recuperarà les emocions de l'etapa disputada en 2019, en la qual Michael Matthews va ser el guanyador per davant d'Alejandro Valverde.

La segona etapa portarà moltes novetats: L'Escala s'estrenarà com a seu d'una etapa de la Volta sent l'inici d'una jornada de 202,4 quilòmetres que portarà als ciclistes fins a Perpinyà, on la carrera catalana no feia parada des de fa 67 anys. Un fet històric que continuarà en la tercera etapa, en què la capital del Rosselló serà la sortida i avantsala de les etapes d'alta muntanya.

Tot un clàssic modern de la Volta com és La Molina serà el jutge d'aquesta tercera jornada, amb tres ports de 1a categoria en els seus 161,1 quilòmetres de recorregut que començaran a decidir la general. L'endemà, l'alta muntanya serà també la gran protagonista de la quarta etapa, amb 166,7 quilòmetres i altres tres ports de 1a categoria entre la Seu d'Urgell i l'estació d'esquí de Boí Taüll, que torna al recorregut de la Volta a Catalunya 20 anys després de la seva última presència.

L'etapa més llarga de la carrera serà la cinquena, que unirà la Pobla de Segur amb Vilanova i la Geltrú en un recorregut de 206,3 quilòmetres que serà dels quals donarà oportunitats més clares als velocistes. Per part seva, la sisena etapa comptarà amb un veritable perfil de mitja muntanya en un recorregut que mostrarà el potencial per al ciclisme de la Costa Daurada. Seran 167,6 quilòmetres amb sortida a Salou i final a Cambrils en un recorregut amb tres ports puntuables que descobriran l'interior de la Serra del Montsant i les Muntanyes de Prada de Conflent.

Finalment, com ja és tradició la Volta es tancarà amb una etapa final amb sortida i arribada a Barcelona. La capital de Catalunya torna a ser l'escenari final amb un recorregut explosiu de 138,6 quilòmetres on tot pot passar, tant en la lluita per la victòria com en la general final, sobretot amb els sis ascensos finals en l'icònic Castell de Montjuïc.

Un espectacle de primer nivell per les carreteres catalanes en una carrera plenament consolidada en l'UCI World Tour, que a més comptarà amb una notable participació catalana. Set ciclistes catalans, amb noms destacats com Marc Soler (UAE Team Emirates) i Roger Adrià (Equip Kern Pharma), lideren una llista de participants catalans que no es veia en la Volta des de fa més de 15 anys.