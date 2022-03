La cent unena edició de la Volta a Catalunya tindrà un fort accent altempordanès. I és que l’Escala com a seu de la segona etapa per primera vegada en la seva història de la prestigiosa cita esportiva, un èxit gestionat des del consistori costaner que situarà l’Alt Empordà com a punt neuràlgic de la volta en el seu retorn després del parèntesi obligat a causa de la pandèmia. Entre el pròxim 21 i 27 de març, Catalunya tornarà a rodar sobre la bicicleta en set etapes repartides per tot el territori, començant a Sant Feliu de Guíxols, anunciat en una presentació oficial que s’ha celebrat el passat 9 de març.

«Estem molt contents de poder acollir un esdeveniment esportiu d’aquesta magnitud. El municipi s’hi ha bolcat, l’alcalde ha gestionat personalment la proposta, i per a nosaltres és molt positiu. L’Escala és un municipi amb molta cultura esportiva i és un goig que vinguin perfils d’aquest nivell a competir. Hi haurà un retorn molt important per a l’Escala», explica Boran Mínic Botxi, regidor d’Esports de l’Escala, sobre l’arribada de la Volta a Catalunya al municipi com a punt de sortida de la primera etapa. «S’hi han involucrat alumnes de l’ESO i el Batxillerat, un total de setanta-cinc voluntaris que ens ajudaran a tirar-ho endavant, i penso que és una bonica experiència per a ells», afegeix sobre una rebuda per part del jovent del poble que ha superat les expectatives.

L’Escala s’estrenarà com a seu d’una etapa de la Volta i serà l’inici d’una jornada de 202,4 quilòmetres que portarà els ciclistes fins a Perpinyà, on la cursa catalana no feia parada des de fa seixanta-set anys. Un fet històric que continuarà a la tercera etapa, en què la capital del Rosselló serà la sortida i avantsala de les etapes d’alta muntanya de la prova catalana.

La Volta a Catalunya, la tercera prova ciclista per etapes més antiga del món després del Tour de França i el Giro d’Itàlia, arriba doncs en un gran moment a la seva edició cent unena, plenament consolidada dins del calendari UCI World Tour. Els millors equips ciclistes del món, un total de 24, recorreran entre els propers 21 i 27 de març les carreteres catalanes en un recorregut variat i atractiu, amb noms com Adam Yates, Richard Carapaz, Alejandro Valverde, Nairo Quintana, Richie Porte, Philippe Gilbert o Tom Dumoulin. Un cartell de luxe per a un esdeveniment que s’estrena per primera vegada a la història a l’Escala, un dels municipis amb tradició esportiva més important de l’Alt Empordà.