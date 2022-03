Ni un sol partit dels equips altempordanesos s’ha pogut celebrar aquest cap de setmana a Quarta Catalana. Ni en el grup 30, majoritàriament altempordanès, ni el Camallera que milita en el grup 29 han pogut competir aquest cap de setmana a causa de la pluja i l’estat dels terrenys de joc de la comarca a causa de l’acumulació d’aigua. Feia molts anys que una jornada completa no quedava completament afectada a causa de la situació meteorològica d’un cap de setmana.

Vuit de vuit en partits del grup 30, i el Monells-Camallera del grup 29 es jugaran entresetmana o en un dels caps de setmana destinats a la recuperació de partits. Una situació que no altera la classificació per aquesta pròxima jornada, en un cap de setmana on, també, la majoria del futbol base de la comarca s’ha posat a cobert del xàfec.