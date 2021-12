El partit que havien de disputar el CF Peralada i el CE Manresa aquest cap de setmana al municipi de l'Alt Empordà ha quedat ajornat fins a nou avís per culpa d'un brot de covid en el conjunt bagenc. La Federació ho ha comunicat aquest dimarts mateix a la tarda a ambdós conjunts, que resten a l'espera de saber quan es podrà jugar el partit.

Aquest dilluns fonts del club manresà confirmaven que quatre jugadors del primer equip havien donat positiu per test d'antígens i restaven a l'espera de fer-se proves PCR. El club va comunicar que els quatre futbolistes estan aïllats i sense afectació greu i restava a l'espera de saber si hi ha més jugadors infectats. Aquest dimarts no s'ha informat sobre nous positius.

Cada dijous, el CE Manresa realitza testos als seus jugadors previs a la disputa del partit del cap de setmana. En el control del dijous passat, cap dels jugadors va donar positiu, però dissabte a la nit, un d'ells va avisar que tenia símptomes compatibles amb la covid. Per aquest motiu, l'equip tècnic del club bagenc va demanar-li que es quedés a casa i no disputés el partit contra el Granollers.

Després del duel al congost, un altre jugador es va trobar malament, i es va procedir a fer-li un test d'antígens, que va resultar positiu. Posteriorment, es va avisar a la plantilla i a l'equip tècnic, que van anar a fer-se testos, amb el resultat de dos positius més per un total de quatre.