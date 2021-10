L'empordanesa Paula Badosa s'ha coronat aquesta matinada a Indian Wells després de derrotar a la bielorussa Victoria Azarenka i s'ha convertit en la primera tennista espanyola a guanyar el torneig considerat com "el cinquè Gran eslam".

En un partit impressionant i carregat d'èpica i emoció, Badosa ha vençut a Azarenka per 7-6(5), 2-6 i 7-6(2) després de tres hores i 4 minuts del millor tenis.

Aquesta era la primera final d'un Masters 1.000 per a la tennista de Begur i suposa el seu segon triomf en WTA després del trofeu que va aconseguir a Belgrad enguany.

Badosa ha culminat d'aquesta manera un sensacional pas per Indian Wells, on ha impartit una esplèndida lliçó de tenis sòlid i contundent en la seva primera participació en el quadre principal del torneig.

A més de superar a Azarenka, ex-número u mundial i vencedora de dos Gran eslam, la de Begur es va imposar aquesta setmana a rivals de la talla d'Angelique Kerber (guanyadora de tres Gran eslam i també ex-número 1) o Barbora Krejcikova (número 5 del rànquing WTA en l'actualitat).

Al marge del prestigi i els 1,2 milions de dòlars que s'embutxaca com a guanyadora, aquest Indian Wells marca un abans i un després en la trajectòria de la tenista de 23 anys.

Consolidada ja al costat de Garbiñe Muguruza com a referència del tenis femení espanyol, Badosa passarà del lloc 27 del ránking WTA al 13 i acaricia les WTA Finals on s'enfrontaran les vuit millors tenistes de l'any.

La pressió de la veterana

Azarenka, de 32 anys, ha pressionat a Badosa des de l'inici. La bielorussa ha guanyat el seu primer servei amb facilitat (0-1) i ha atacat amb feresa el fiable servei de Badosa, una de les claus del seu èxit a Indian Wells.

Potser una mica nerviosa al principi, la catalana ha patit per a emportar-se el seu primer joc al servei -ha trigat gairebé 10 minuts- i ha salvat tres boles de "break" (1-1).

Com si s'hagués tret un pes de damunt, Badosa ha passat a l'atac amb la seva dreta potent i ha estat Azarenka qui ha hagut de superar tres boles de trencament de servei per conservar l'equilibri en un començament molt intens i disputat (1-2).

Cap de les rivals de Badosa a Indian Wells havia igualat el seu gran desplegament físic, fermesa i tenacitat en cada punt.

Però a la final s'ha trobat a una roca anomenada Azarenka, que tirava tan forta com ella i que arriscava i barallava cada bola.

No ha perdut la paciència Badosa, que amb extraordinàries defenses que han aixecat al públic i una esplèndida dreta paral·lela ha aconseguit per fi el primer "break" del partit (4-3).

No obstant això, Azarenka ha reaccionat immediatament i ha trencat el servei de Badosa per posar les taules de nou en el marcador (4-4).

Cap de les dues tenistes aconseguia imposar el seu domini amb claredat (s'han intercanviat una altra vegada trencaments de servei per al 6-6) així que el primer set se l'embutxacaria qui mostrés més encert en els instants decisius.

Ha sigut Badosa, qui en el "tie break" ha tret l'orgull l'orgull davant una Azarenka més imprecisa i qui, després d'un llarguíssim piloteig, s'ha anotat el primer set per 7-6(5) en una hora i 19 minuts.

Cap fred

Molt seriosa i concentrada, la catalana s'assenyalava el cap tan bon punt ha guanyat el primer set: mantenir la calma era crucial després d'un exigent i esgotador assalt inicial.

Ho ha estat més encara quan "Vika" ha pujat les revolucions del seu tenis, ha trencat dues vegades seguides el servei de Badosa, i ha agafat una ràpida i important avantatge en el segon set (0-3).

Badosa li ha deixat clar a Azarenka que hauria de suar per a reenganxar-se al duel, però la bielorussa semblava molt més endollada i fresca (1-4 després d'alternar-se "breaks").

Azarenka ha rematat el segon set per la via ràpida, per 2-6 en poc més de mitja hora.

El vent bufava a favor d'Azarenka per al desenllaç mentre que Badosa, amb problemes a l'espatlla dreta en els últims dies, semblava passar-li factura el tremend esforç físic del primer set.

Amb gairebé dues hores de tenis a les cames sota el dur sol del desert californià, Badosa buscava sensacions per canviar la dinàmica de la final.

Les va trobar a la resta. Controlant el ritme des del fons de la pista amb cops profunds i incisius, Badosa ha trencat el servei d'Azarenka i ha aixecat el puny amb ràbia (2-0).

Però la seva rival no ha tirat la tovallola i, després d'un joc etern, li ha retornat el "break" (2-1).

El tercer set ha recuperat el to del primer amb les dues tenistes al seu millor nivell i embardissades en un esmolat joc mental per a veure quina de les dues es rendia abans o sucumbia al cansament.

Un dels moments crucials ha arribat amb 4-4 i després de dues hores i 41 minuts de partit.

L'empordanesa ha fallat un parell de dretes guanyadores amb tot a favor seu i això ha facilitat el trencament de servei d'Azarenka (4-5).

Però Badosa no s'ha desesperat i, de manera sorprenent, li ha retornat el "break" a la seva contrincant quan aquesta treia per a aconseguir el títol.

Condemnada una vegada més al "tie break", Badosa ha fet gala d'un gran aplom i serenitat enfront dels dubtes d'Azarenka, i amb una fantàstica dreta guanyadora ha cantat victòria just abans de tirar-se a terra per a plorar pel primer gran triomf de la seva prometedora carrera.