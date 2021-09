La quarta edició del Torneig U13 del Bàsquet Vilafant ha celebrat l’èxit absolut en una de les cites de referència del bàsquet base català. I és que, entre el 10, 11 i 12 de setembre, s’ha pogut gaudir dels millors equips de base en la seva categoria al Pavelló Municipal Joel González, tres dies d’esport, competició i activitats que han arrodonit el retorn al màxim nivell de la cita vilafantenca. El quadre d’honor d’aquesta IV edició del torneig l’han encapçalat el Valencia Bàsquet en masculí i el Sant Adrià en femení, campions entre els onze rivals de cada categoria.

El Bàsquet Vilafant ha estat el millor representant altempordanès en un torneig amb molts dels millors equips del país. El masculí ha acabat en la novena posició, mentre que el Roses ha clos aquesta edició en l’onzena plaça. Tanmateix, respecte al quadre femení, l’UCAP ha acabat com a millor representant de la comarca en la desena posició, mentre que el Vilafant ha acabat, finalment, en la dotzena plaça. Respecte als premis individuals, Guillem Tazo i Ona Ballesté han estat els MVP del torneig. Els rivals dels representants altempordanesos han estat, per exemple, equips com el Bilbao Basket, Joventut de Badalona o Movistar Estudiantes, en masculí, i l’Almeda, Valencia Basket, Movistar o Bisbal en femení.

«Ha estat difícil trobar equips amb tota la situació de pandèmia actual. Tot i això, els últims dies va anar tot rodat i tothom va confirmar. Aquest any és el millor respecte al nivell dels equips, tant en masculí com en femení. Tenim tres pedreres ACB i de les millors de Catalunya, per tant, és el millor quadre que hem aconseguit sens dubte. Crec que és un èxit», explica Martí Descamps, un dels principals organitzadors d’aquesta edició de la mà del Bàsquet Vilafant. Un triomf en temps de pandèmia que ha representat, també, «ser escrupolosos» amb els protocols de seguretat. «Respecte a l’aforament al pavelló, mesures i protocols s’ha pogut complir tot sense problemes», afegeix Descamps, després d’un torneig que ha reunit un total de vint-i-quatre equips entre les dues categories, amb «moltes ganes per part dels pares i mares per a veure competir els seus fills i filles després de molt temps». La separació entre seients, el control d’accés a les grades, el recull de dades i l’ajuda dels voluntaris han permès una edició amb la màxima normalitat possible per gaudir del bàsquet.

La classificació final del quadre masculí l’han completat el Valencia Basket, CB Maresme 3 Viles Boet Mataró, Joventut de Badalona, Bilbao Basket, CB Sant Josep de Badalona, Movistar Estudiantes, AE La Salle Manresa, Sabadell BQ Vallès, Bàsquet Vilafant, Sol Gironès Bisbal Bàsquet, CB Roses i CB Cornellà. Per la seva banda, en femení, el Sant Adrià, CB Almeda, Valencia Basket, Movistar Estudiantes, Joventut Esportiva Terrassa, Sol Gironès Bisbal Bàsquet, Sabadell BQ Vallès, GEiEG Uni Girona, CB Grup Barna, UCAP Bàsquet, Manresa CBF i Bàsquet Vilafant, des de la primera fins a la dotzena plaça.

Més enllà de la pista

A més del torneig, durant tot el cap de setmana, els jugadors i jugadores han pogut gaudir de diferents activitats paral·leles. D’una banda, el concurs de triples i habilitats, on el CB Maresme Boet 3 Viles i el Femení Sant Adrià s’han endut el premi en masculí i femení respectivament. D’altra banda, Nao Llanas i Erik Pujol del CB Roses i Berta Gol i Júlia Arcos del Manresa CBF s’han emportat el concurs d’habilitats que s’ha fet a l’Àgora. I és que el recinte poliesportiu de Vilafant, també, ha permès els diferents equips fer diferents activitats, també, més enllà del bàsquet, com per exemple el padbol o el vòlei platja, gràcies a les instal·lacions vilafantenques annexes al pavelló.