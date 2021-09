El torneig U13 del Bàsquet Vilafant torna a celebrar-se entre el 10 i el 12 de setembre al pavelló municipal Joel González. I és que la cita organitzada pel club vilafantenc arriba a la seva quarta edició com una de les competicions de base més importants de la pretemporada a Catalunya. En total, hi participaran vint-i-quatre equips U13, per recuperar a l’agenda una de les cites més emblemàtiques del bàsquet de base altempordanès.

Enguany, els equips femenins convidats són el Movistar Estudiantes, Valencia BC, Basket Almeda, Femení Sant Adrià, Manresa CBF, CB Grup Barna, Geieg Uni Girona, Sabadell BQ Vallès, Joventut Esportiva Terrassa, Sol Gironès Bisbal Bàsquet, UCAP Bàsquet i el Bàsquet Vilafant com a amfitrió.

Els equips masculins participants són el Movistar Estudiantes, Joventut de Badalona, València BC, Bilbao Basket, CB Maresme Boet 3Viles, AE La Salle Manresa, CB Cornellà, CB St Josep de Badalona, Sabadell BQ Vallès, CB Roses, Sol Gironès Bisbal Bàsquet i el Vilafant.