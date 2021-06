El proper dissabte, 19 de juny, Roses acollirà la setena i última etapa de la ‘Transpyr Coast to Coast’. Competició de referència per al ciclisme de muntanya internacional, la Transpyr creua els Pirineus des de la costa atlàntica fins a la mediterrània i compta amb la participació dels millors riders de més de 20 països diferents, que des d’ahir diumenge fins al proper dissabte recorreran 715 quilòmetres d’alta muntanya. En aquesta 11a edició s’estrena un recorregut inèdit de nord a sud i d’oest a est, de manera que Roses esdevindrà el punt d’arribada de la prova i no de sortida com en anys anteriors.

El repte de creuar els Pirineus sobre dues rodes va arrencar ahir diumenge de la localitat francesa de Saint-Jean-de-Luz. Al llarg de set etapes, farà parada successivament a Saint-Jean-Pied-de-Port, Oloron-Sainte-Marie, Bagnères-de-Bigorre, Vielha (Andorra), La Seu d'Urgell y Camprodón per posar punt i final a aquesta aventura a Roses, després de superar uns 20.000 metres de denivell acumulat, superar els 700 quilòmetres de btt o 1000 quilòmetres per carretera. Una missió única que ja ha estat nominada diversos anys com una de les millors carreres per etapes de mtb de el món.

A més del canvi d'itinerari, es tracta sens dubte d'una edició marcada pels efectes de la pandèmia. L'any 2020 es va haver d'ajornar com tantes altres carreres i aquest any es pot dur a terme quatre dies després que a França permetin de nou la realització d'esdeveniments esportius. Durant la cursa se segueixen totes les mesures de control, incloent tres controls d'antígens o sortides en petits grups. L'innovador format de trams cronometrats i trams d'enllaç, a més de permetre combinar la competició i el plaer del paisatge, ajuda a separar el grup i evitar les concentracions.

Al marge de la prova top, la Transpyr Gran Raid MTB (per a equips de dos riders o individual, la MTB Solo Criterium) , hi ha altres modalitats com: la Transpyr West (primeres quatre etapes) o la Transpyr East (les darreres tres etapes); la E-Transpyr C2C per a bicicletes elèctriques; i la Transpyr Relay, en format relleus per a grups.