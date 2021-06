El Club de Futbol Peralada ha anunciat, aquest dimarts, que l'entrenador Albert Carbó deixa l'entitat un any abans d'acabar el seu contracte. Carbó ha comunicat que tenia una oferta que no podia rebutjar. El CF Peralada ha manifestat a través de les xarxes socials un expressiu "Molta sort, Albert!". La notícia arriba tot just dos dies després d'haver acabat la lliga de Tercera Divisió i que el Peralada hagi aconseguit la permanència ocupant la segona plaça del seu grup amb 42 punts, onze victòries, nou empats i deu derrotes. Diumenge, la Pobla de Mafumet, filial del Nàstic, es va emportar els tres punts del camp empordanès. "Quedem-nos amb el que ha aconseguit aquest equip. Hem tingut moments complicats, però els hem superat. Ara toca descansar i carregar les piles", va dir Albert Carbó a la roda de pemsa posterior al partit.

