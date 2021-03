Àlex Granell és a només un esglaó de jugar la Libertadores

Àlex Granell pugna amb Diego Riolfo per la pilota.

Àlex Granell pugna amb Diego Riolfo per la pilota. efe/martín alipaz

Penúltim obstacle superat. La Copa Libertadores, cada cop més a prop. S'hi acosta un gironí, Àlex Granell, que és a només una eliminatòria de participar en la competició més important d'Amèrica del Sud. El seu equip, el Bolívar, va superar la segona fase i ho va fer amb remuntada inclosa, aprofitant l'alçada de La Paz per capgirar un 1-0 en contra, el que havia collit en el partit d'anada a Montevideo. Contra el Wanderers, a l'estadi Hernando Siles, contundent 5-0 dels homes entrenats per Natxo González.

Protagonisme per a Granell, titular i autor d'un parell d'assistències. Va servir una magistral passada cap a Leo Ramos per fer pujar l'1-0 als primers compassos del partit i al segon temps va servir un córner perquè el mateix Ramos marqués, amb el cap, el tercer de la nit. El Bolívar, que va obrir la Lliga del seu país amb derrota, es troba a una única eliminatòria de classificar-se per a la fase de grups de la Libertadores.