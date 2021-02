El Llagostera rep el Lleida amb la novetat de Maynau

Després de més d'un mes, el futbol torna aquest vespre al Municipal de Llagostera en un partit on els d'Oriol Alsina, en cas de guanyar-lo, poden presentar candidatura a fites d'allò més il·lusionadores. El Llagostera rep el sempre candidat a tot, Lleida, a la recerca d'una victòria que l'acosti a la part més alta de la classificació. No és cap obligació ser-hi, ni de bon tros, però veient com les gasta el conjunt gironí, que aquesta temporada ja ha guanyat la Copa Federació i va fer suar sang l'Espanyol a la Copa del Rei, ningú ho hauria de descartar. Alsina ja podrà comptar amb el darrer fitxatge, Joan Maynau, incorporat aquesta setmana del Racing de Santader i que podria tenir minuts avui a la segona part.

El Llagostera no perd al Municipal en partit de Lliga des de la temporada passada. «Som un rival complicat. Si competim com sabem fer-ho, complicarem les coses a qualsevol equip. Al seu camp va anar com va anar (1-0) però ara tenim el factor camp i estem en un bon moment», destaca Alsina. En aquest sentit, una victòria llagosterenca avui situaria l'equip a un punt dels del Segrià.

El tècnic reconeix que el Lleida és un rival «complicadíssim». «És un dels màxims golejadors de la categoria i compta amb homes destacats com Quim Araujo, Marc Martínez, que va estar amb nosaltres o el davanter Raúl González, per mi un dels millors». Alsina, que té diversos jugadors amb molèsties lleus, només té la baixa segura de Lucas Viale, lesionat de llarga durada.