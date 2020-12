Els clubs gironins acumulen més d'una desena de duels pendents pel coronavirus

El Banyoles-Figueres de Tercera Divisió es va ajornar el cap de setmana passat per dos positius a l´equip local. El protocol també farà que l´equip de Pitu Batlle no pugui jugar diumenge al camp del Vilassar i, per tant, tingui dues jornades pendents de recuperar. El cas dels del Pla de l´Estany és l´últim que afecta a un club gironí, però la situació no és gens nova: els clubs de la demarcació acumulen avui més d´una desena de partits pendents per ajornaments derivats de manera directa o indirecta pel coronavirus.

En futbol també s´haurà de reprogramar el Poblense-Olot de Copa del Rei, programat inicialment per ahir i que es va posposar perquè un jugador de l´equip mallorquí estava infectat. A l´Olot no li ve de nou. Aquesta temporada tres partits de Lliga (Cornellà, Barça B i l´Hospitalet) ja es van haver de posposar, tot i que a hores d´ara ja s´han pogut recuperar.

En bàsquet, ni l´Spar Girona ni el Girona s´han pogut escapar dels efectes del virus. L´Uni només té un partit pendent, contra l´Al-Qázeres, que es recuperarà el mes que ve després d´un positiu en el bloc extremeny. Més mal parat ha quedat l´equip de Carles Marco, que per culpa de diversos positius ha hagut d´ajornar els duels contra el Canoe, el Lleida i l´Alacant. En hoquei un dels equips més damnificats ha sigut el Palafrugell. Ahir va recuperar el duel amb el Voltregà, però encara n´hi queden tres. En handbol el Bordils no va poder jugar a la pista del Sant Martí Adrianenc per un tractament sanitari que es feia a la pista. El Banyoles de Primera Nacional té pendent el duel amb la Salle Montcada.