La moció de censura contra Bartomeu aconsegueix les signatures vàlides necessàries

El precandidat a les eleccions del FC Barcelona i impulsor del vot de censura Jordi Farré ha informat aquest dimecres que s'han assolit les 16.521 signatures necessàries per tirar endavant la votació de la moció de censura a l'actual Junta Directiva, presidida per Josep Maria Bartomeu.

La Taula del vot de censura, de la qual Farré forma part, ha validat el mínim de signatures necessàries, entre els 20.687 suports que van lliurar els promotors d'aquesta moció. "Objectiu aconseguit!", ha apuntat el precandidat a les seves xarxes socials.

Es confirma així que els socis i sòcies de l'entitat votaran per fer fora, o no, a Bartomeu i la seva Junta. Un procés ja conegut a l'entitat, ja que es van intentar emprendre 5 mocions de censura prèviament, encara que només dues van passar el tall de les firmes i van tirar endavant.

Va ser el 1998, liderada per l'Elefant Blau de Joan Laporta contra el president Núñez, i el 2008, impulsat per Oriol Giralt contra Laporta, tot i que cap d'elles va prosperar al no arribar al 66 per cent de suport necessari en la votació.