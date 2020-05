L'Eurolliga anunciarà el proper dilluns a la tarda si la màxima competició europea de bàsquet reprèn o no la temporada. El passat 23 d'abril aprovar el ful de ruta per finalitzar l'edició d'enguany, fixant el diumenge 24 de maig com a data límit per prendre una decisió. Si s'opta per jugar, l'Eurolliga disputarà els 54 partits restants entre els dies 4 i 26 de juliol i després una final a vuit.