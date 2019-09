Chris Coleman és el nou rei dels 100 metres al Mundial

Chris Coleman es va imposar en la cursa dels 100 metres llisos en el Mundial d'Atletisme a l'aire lliure que se celebra a Doha. Una cita en la qual no hi és per primer cop el qui es manté com l'atleta més veloç de tots els temps: Usain Bolt. El jamaicà va meravellar amb l'estratosfèrica marca de 9.58 en els 100 metres al Mundial de 2009 a Berlín. Coleman no va millorar el rècord del món, es va quedar lluny. El nord-americà es va imposar amb un crono de 9.76 -millor marca personal- només fent pitjor marca que Bolt, Tyson Gay, Yohan Blake, Asafa Powell i Justin Gatlin al llarg de la història dels 100 metres. Coleman va guanyar de forma incontestable els seus principals rivals, agafant avantatge des del principi. En segon lloc hi va acabar el seu compatriota Gatlin. El veterà atleta de 37 anys, campió del món el 2017, va marcar un temps de 9.89, just per davant del canadenc André De Grasse, que va tancar el podi a només una mil·lèsima de Gatlin.

Ahir també es va celebrar la final dels 10.000 metres femenins, amb la victòria de Sissan Hassan, en una carrera on va aprofitar la punta de velocitat en els últims 1.000 per adjudicar-se la cursa. L'holandesa, nascuda a Etiòpia, va marcar un temps de 30:17.62, mentre que l'etíop Gidey i la keniana Tirop van completar el podi.

Mentrestant, el jamaicà Tajay Gayle es va penjar l'or en la final de salt de longitud després que cap rival pogués superar els 8,69 metres que va marcar. El nord-americà Jeff Hendersons va fer una marca de 8,39 i el cubà Eusebio Cáceres i gran favorit per pujar al lloc més alt del podi, es va haver de conformar amb la medalla de bronze. D'altra banda, l'espanyol Eusebio Cáceres va acabar en setena posició després d'un registre de 8,01.