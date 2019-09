El Bordils vol evitar que el Barça B pugui córrer per endur-se la victòria

La temporada passada, la primera victòria del Bordils lluny del Blanc-i-Verd no va arribar fins al vuitè desplaçament, i després de la derrota la setmana passada a casa davant l'Antquera (20-22), el conjunt entrenat per Pau Campos intentarà encetar el casiller de victòries aquest curs a la pista complicada del Barça B (12.30), on l'any passat hi va caure per 39-27. Però Campos no veu impossible treure un bon resultat, ja que «fa dos anys s'hi empatar i fa cinc s'hi va guanyar».

El filial blaugrana és un dels equips més potents de la categoria i en les últimes temporades ha quedat en els llocs capdavanters de la classificació. Els barcelonins arriben amb moral en aquest partit després d'acabar la primera jornada com a líder i apallissant l'Alcobendas a la seva pista (23-36). Campos avisa que per plantar cara a un equip com el Barça B «amb jugadors molt bons i que ens exigiran molt en l'àmbit físic» caldrà «controlar el partit perquè ells no puguin córrer». Els gironins viatgen a Barcelona amb l'única baixa de Francesc Reixach, de viatge de noces. El proper cap de setmana el Barça B jugarà a Bordils en l'inici de la Copa del Rei.