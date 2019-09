Arnau Comas i Peque debuten amb la samarreta de l'Olot a Castelló

Dels nous fitxatges de l'Olot només en quedaven dos per debutar: Arnau Comas i Peque. Tots dos ho van fer a Castàlia diumenge passat, partint de l'onze inicial, en un partit en el qual l'Olot va dominar amb l'esfèrica però va caure derrotat (1-0). Comas va disputar els 90 minuts, mentre que l'ex del Badalona va ser substituït al minut 78 per Salinas, una altra de les cares noves del conjunt garrotxí.

Arnau Comas és un central fort i amb bona sortida de pilota, però Raúl Garrido va decidir provar-lo com a lateral dret en un 4-3-3, esquema poc habitual en els olotins. «Tots els jugadors m'han ajudat moltíssim, era una posició nova per a mi i m'he sentit bastant còmode de lateral», valora el jugador cedit pel filial blaugrana. D'altra banda, Peque va jugar en una posició més que coneguda i natural per a ell: com a extrem esquerre. El jove atacant de l'Olot és un futbolista de banda que té força incidència per dins, i durant els 78 minuts que va disputar es va moure molt per zones interiors per deixar el carril esquerre a Pep Chavarría. «Estic content per debutar a Segona B amb un gran club com és l'Olot. El míster m'ha demanat que fos jo mateix dins del camp i així ha estat», es mostrava satisfet individualment Peque malgrat la derrota de l'equip

Els dos jugadors cedits pel Barça B no van poder estrenar-se amb victòria amb el conjunt volcànic, però ambdós van deixar bones sensacions. Amb el debut de Comas i Peque ja s'han vestit de curt totes les cares noves de l'Olot 2019/20. En partit oficial només queda per estrenar-se el porter Marc Vito. El proper partit dels garrotxins serà aquest diumenge a l'estadi Municipal contra el València Mestalla, a partir de les sis de la tarda.