El Madrid acaba demanant l'hora per celebrar el triomf

Amb el triomf d'ahir els homes de Zidane van recuperar el camí de la victòria després de dues males jornades. Part de la culpa la va tenir el davanter francès Karim Benzema, que va acaparar les primeres oportunitats de perill sobre la porteria d'Aitor Fernández. Per pura inèrcia el conjunt local, després d'un seguit d'ocasions desaprofitades, es van fer amos del ritme de l'enfrontament. Només un xut en el minut quatre va inquietar el porter belga Courtois en una jugada a pilota aturada. A part d'això el porter madridista no va tenir gaire feina i va veure com el seu company Dani Carvajal signava una centrada perquè Benzema es fes lloc entre els centrals per poder rematar i posar l'1-0 en el marcador. Minuts més tard l'exjugador del Lió va ampliar l'avantatge en el marcador gràcies al segon gol al compte propi. Abans del descans el brasiler Casemiro va aprofitar una gran centrada del seu compatriota Vinicius per marcar el tercer gol dels del Bernabéu. A la segona part la dinàmica va variar i la intensitat dels locals va minvar. Arran d'això els visitants van aprofitar la badada per marcar dos gols: el primer obra de Borja Mayoral després d'un xut fort i després a través d'una rematada de cap de Melero. El Madrid va acabar demanant l'hora però els tres punts es van quedar al Bernabéu.