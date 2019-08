El Circuit de Barcelona Catalunya lliga la continuïtat de la Fórmula 1 per al 2020

El Circuit de Barcelona-Catalunya, format per la Generalitat de Catalunya, el RACC i l'Ajuntament de Montmeló, ha prorrogat el contracte amb la Formula 1® per al 2020, assegurant la continuïtat del Gran Premi d'Espanya al calendari del Campionat del Món FIA de Formula 1®.



Amb la prolongació de l'actual contracte, que expira aquest 2019, el Circuit de Barcelona-Catalunya confirma la celebració del Gran Premi de Formula 1® la propera temporada, i continuarà fent història, ja que el traçat català acollirà per 30a edició consecutiva el Gran Premi d'Espanya de Formula 1®. A més, amb aquest acord, el Circuit reforça la seva solidesa internacional i el posicionament com a referent de l'sportainment.



En l'actualitat, s'està elaborant un Pla estratègic per al Circuit de Barcelona-Catalunya, amb la voluntat de construir un projecte més ample per a la instal·lació i de garantir-ne la viabilitat, en el marc del qual s'ha de definir el rol que hi tindrà la Formula 1® a llarg termini.



Chase Carey, president i CEO de Formula1®: "Estem encantats de confirmar que el Gran Premi d'Espanya formarà part del calendari del Campionat del Món FIA de Formula 1® del 2020. La decisió de seguir celebrant una prova de la màxima competició de l'esport del motor a Espanya, un país amb una gran tradició automobilística que data de l'inici del segle passat, és part de la nostra estratègia per a mantenir les arrels europees de la Formula 1®, expandint al mateix temps el campionat cap a nous territoris. La voluntat del promotor de ser part de la Formula 1® l'any 2020, és una prova de la capacitat que té aquest esport per a servir de catalitzador per a la regió, celebrant esdeveniments de categoria mundial, que a més tenen un impacte positiu en l'economia del territori. En els propers mesos seguirem negociant per a trobar la manera de seguir ampliant aquesta beneficiosa relació. Mentrestant, vull agrair a Quim Torra, president de la Generalitat, el recolzament vital que ha prestat a aquestes negociacions, esperant poder celebrar un fantàstic 50è Gran Premi d'Espanya al 2020, el 30è a celebrar-se en un dels circuits tècnicament més exigents del calendari del Campionat del Món".



Quim Torra, president de la Generalitat de Catalunya: "Catalunya serà, per 30a vegada consecutiva, seu d'un Gran Premi de Formula 1®. Catalunya és un país amb una llarguíssima tradició en l'àmbit dels esports de motor, i per això ens satisfà haver-nos consolidat com una cita clàssica en el calendari per als aficionats de tot el món. En aquests 30 anys hem integrat aquest esdeveniment en les polítiques industrials del Govern, i avui dia la celebració del Gran Premi de Formula 1® al Circuit de Barcelona-Catalunya és un instrument per incentivar al país l'activitat econòmica en àmbits com el turisme, l'automoció o la indústria de l'entreteniment. A més, ens dona l'oportunitat de projectar al món com som els catalans, com treballem i com és el nostre país. Per tot això, celebrem la continuïtat de la Formula 1® a casa nostra, agraïm l'excel·lent sintonia amb Chase Carey, president i CEO de la Formula 1®, i assumim que el nostre repte ara és garantir que el Circuit de Barcelona-Catalunya manté aquest paper tant de tractor econòmic com de vincle amb la nostra tradició esportiva i industrial".



El Gran Premi, en xifres



La celebració del Gran Premi de Formula 1® genera 163 milions d'euros d'impacte econòmic. Amb 160.428 espectadors l'any 2019, la mitjana de despesa dels assistents supera els 1.000€ per persona i la despesa que es fa a la ciutat de Barcelona és de 28,4 milions d'euros, entre allotjament, restauració, activitats d'oci, transport i molts més sectors. Més enllà de ser un motor d'activitat econòmica i social, el Gran Premi també genera un gran impacte mediàtic: més de 900 mitjans de comunicació cobreixen l'esdeveniment esportiu, convertint el Circuit de Barcelona-Catalunya en el focus d'atenció mundial.



Pel que fa a la generació d'oportunitats durant l'any, l'impacte total sobre la producció de l'activitat del Circuit de Barcelona-Catalunya supera els 291 milions d'euros; el total de llocs de treball potencialment generables per l'activitat, la inversió i les despeses dels espectadors és de 2.754; i l'impacte fiscal total supera lleument els 42 milions d'euros, segons un estudi del Tecnocampus.



Paquet d'entrades amb promoció especial per al 2020 ja a la venda



Els aficionats ja poden adquirir un paquet d'entrades pel Gran Premi d'Espanya de Formula 1® 2020 amb una promoció especial a la web del Circuit: www.circuit.cat.