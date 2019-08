El retorn de Pau Campos a la banqueta i la marxa de Sergi Mach a l'Alarcos de Ciudad Real són les dues grans novetat d'un Bordils que ja treballa per encarar la seva setena temporada a Divisó d'Honor. Uri Márquez i Marc Combis són les altres dues baixes confirmades, el primer ja no va acabar la temporada passada, en dues retirades que, com sempre, seran cobertes amb jugadors de la base. El Bordils començarà la Lliga el dissabte 14 de setembre contra l'Antequera al Blanc-i-verd.