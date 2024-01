El primer secretari del PSC, Salvador Illa, no creu que la futura llei d'amnistia li passi factura a les urnes, tot i que un 41% dels seus votants rebutgi la norma, segons el CEO. "No pateixo per l'eventual cost, no el percebo en aquest moment (...) Hi ha qüestions que no s'han de decidir amb les enquestes al costat i aquesta n'és una", ha afirmat Illa en una entrevista que publica aquest diumenge 'Nació Digital'. El líder del PSC també s'ha referit a 'l'Operació Catalunya' i ha carregat amb duresa contra el PP. "Episodis així demostren la concepció de base que tenen alguns sobre la convivència democràtica", ha apuntat Illa. "És una manera d'actuar definitòria del tarannà d'alguns partits", ha etzibat el primer secretari del PSC.

"El que no es pot entendre és que es faci un ús pervers dels cossos i forces de seguretat de l'Estat amb finalitats polítiques. No es pot fer sigui qui sigui i no té perdó de Déu", ha continuat Illa. "Si hi ha evidències, la justícia haurà de prendre el camí adequat. A mi m'agradaria que s'investigués", ha reflexionat en veu alta el líder del PSC, que s'ha mostrat preparat per a les properes eleccions al Parlament. "No tinc cap neguit perquè hi hagi eleccions abans o després, és facultat del president", ha assenyalat Illa, que ha estès la mà a Aragonès pels pressupostos del 2024. "Estic disposat a parlar, intensifiquem les converses, però vull que hi hagi un avançament clar dels acords del 2023", ha reiterat el primer secretari del PSC.

"El Hard Rock no forma part de les conques internes de Catalunya"

"No he posat mai en dubte la credibilitat del president, però vull fets. Hi havia acords candelaritzats que no s'han fet", ha reclamat Illa, que ha parlat "d'infraestructures i inversions importants". Sobre el Hard Rock, el líder del PSC s'ha mostrat inamovible i ha defensat el projecte, tot i la situació de sequera. "El Hard Rock no forma part de les conques internes de Catalunya", ha volgut deixar clar Illa. "El que no defensaré mai és que, aprofitant una sequera, per la qual no estem prou preparats, es vulgui imposar un model econòmic de decreixement", ha recalcat el primer secretari del PSC. "Estic a favor del creixement sostenible i respectuós amb el medi", ha puntualitzat Illa.

Finalment, el líder del PSC ha rebutjat que el retorn de les empreses a Catalunya s'hagi de basar en sancions o incentius a les companyies. "A part d'il·legal, és un error immens. Què serem, el país de les multes?", s'ha qüestionat Illa. "Les empreses s'han de moure i aquí diem que, si no tornen, seran multades? És la millor manera que no tornin i que altres que no ho han fet, marxin", ha conclòs el primer secretari del PSC.